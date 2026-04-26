Nicolás Keenan openhartig over kinderwens met Rob Jetten

Tekst: Evelien Berkemeijer

Nicolás Keenan staat op de cover van L’HOMO. In het interview met journalist Stefan Raatgever vertelt hij uitgebreid over zijn biseksualiteit, zijn relatie met Rob Jetten en zijn kinderwens.

Voor Nicolás Keenan speelde die wens al vroeg een grote rol. De 28-jarige vertelt dat hij uit een grote familie komt en dat hij altijd voor zich zag later zelf kinderen te krijgen.

Kinderwens al lang aanwezig

Nicolás zegt dat de gedachte aan een toekomst met kinderen altijd belangrijk voor hem is geweest. Daarbij keek hij ook naar zijn eigen ouders, die hem kregen toen ze 25 waren. Dat beeld nam hij mee in zijn eigen verwachtingen voor later.

Grote angst bij ontdekking

Bij het ontdekken van zijn biseksualiteit kwam ook een grote onzekerheid kijken. Daarover zegt hij: ‘Een van mijn grootste angsten bij het ontdekken van mijn biseksualiteit was dat ik geen kinderen zou kunnen krijgen. Ik kom uit een grote familie en weet hoe leuk dat is. Dus ja, ik heb altijd kinderen gewild.’

Toekomst met Rob Jetten

Ook nu is die wens volgens Nicolás nog altijd aanwezig, al ziet hij dat sommige ideeën van vroeger misschien niet meer haalbaar zijn. ‘Mijn ouders kregen mij toen ze 25 waren. Dat zag ik ook voor me. Ik wilde dat mijn kinderen me zouden kunnen zien hockeyen. Dat is misschien niet meer haalbaar, maar de wens is er zeker.’

Echte familiemensen

Samen met Rob Jetten kijkt hij met veel warmte naar het gezinsleven. Nicolás vertelt dat ze echte familiemensen zijn en graag optrekken met de twee kleine neefjes van Rob. Daarmee laat hij zien dat de wens om samen een gezin te vormen nog altijd leeft.