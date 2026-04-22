Nicolás Keenan hield relatie met Rob Jetten geheim: ‘Ik ben er niet trots op’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Olympisch profhockeyer Nicolás Keenan, die een relatie heeft met minister-president Rob Jetten, siert de cover van de nieuwe L’HOMO.

In gesprek met journalist Stefan Raatgever vertelt Nicolás hoe hij Rob Jetten leerde kennen in Den Haag. Daarbij bevestigt hij dat hun ontmoeting in de supermarkt niet het hele verhaal was. Ook blikt hij openhartig terug op de periode waarin hij hun relatie geheim wilde houden.

Ontmoeting in Den Haag

Nicolás Keenan vertelt dat hij Rob Jetten niet alleen in de Albert Heijn ontmoette. ‘We woonden in Den Haag in dezelfde buurt. Rob was er net nieuw. Je komt je medebewoners vanzelf op allerlei plekken tegen: in de koffiebar, op straat, maar ook in de Albert Heijn. Als we elkaar tegenkwamen, gaf hij me een bepaalde blik. Je weet wel: that look.’ Uiteindelijk zette Rob de volgende stap. ‘Na een paar maanden zat er een berichtje in mijn dm’s. Rob nodigde me uit voor koffie.’

Van situationship naar relatie

Volgens Nicolás groeide het contact daarna snel, al gebeurde dat in eerste instantie vooral binnenshuis. ‘We begonnen elkaar vaker te ontmoeten. Meestal bij hem thuis. Ik wilde nog niet in het openbaar met een andere man worden gezien. Al snel noemden we het een ‘situationship’. Maar vanaf het eerste moment voelde ik dat dit anders was dan alles ervoor (…) Dus na een tijdje werd het officieel. Maar alleen voor ons. Verder wist niemand ervan.’

Spijt over geheimhouding

Dat de relatie lange tijd verborgen bleef, kwam volgens Nicolás vooral door zijn eigen worsteling. ‘Ik ben er niet trots op. Het voelt schaamtevol als ik eraan terugdenk. Maar het kwam voor dat ik op straat langs hem heen liep zonder iets te zeggen, bang dat iemand ons zou zien. Destijds voelde dat als het juiste om te doen.’ Nadat hij de serie Heated Rivalry zag, drong pas echt tot hem door wat die geheimhouding voor Rob moet hebben betekend. ‘Toen heb ik Rob meteen een bericht gestuurd om met terugwerkende kracht sorry te zeggen. Het moet echt naar voor hem zijn geweest. Door mijn situatie bracht ik iemand die out and proud was terug naar de schaduw. Gelukkig was hij altijd begripvol. Hij gunde me de tijd.’