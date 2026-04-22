Roos Moggré koos voor onzekerheid en zit nu op haar plek bij Pauw & De Wit

Tekst: Evelien Berkemeijer

Roos Moggré blijft verbonden aan de late talkshow van BNNVARA. Vanaf half oktober presenteert ze de zondagavondeditie van Pauw & De Wit en ook in juni sluit ze het seizoen twee weken lang af. Daarmee wordt haar gewaagde overstap van eerder dit jaar beloond.

In januari verruilde de 44-jarige presentatrice haar vaste contract bij AVROTROS voor een bestaan als zzp’er. Dat leidde tot kritische reacties, maar zelf bleef ze daar opvallend rustig onder. Voor Roos Moggré stond niet de zekerheid centraal, maar de ruimte om zich verder te ontwikkelen. Dat vertelt ze aan het AD.

Bewuste stap richting onzekerheid

Roos hoorde de twijfels gelaten aan toen ze haar vaste baan bij EenVandaag opgaf voor een kort avontuur bij BNNVARA. Ze werd in eerste instantie slechts voor twee weken gevraagd als invalkracht bij Pauw & De Wit, omdat Jeroen Pauw op Curaçao verbleef en Tim de Wit vakantie wilde nemen. ‘Kennelijk vinden mensen het raar als je je vastigheid opgeeft voor iets wat onzeker is’, zegt ze tegen het AD. ‘Maar kijk naar mijn loopbaan. Bij RTV Utrecht had ik een vaste baan en tekende ik een tijdelijk contract bij de NOS. Dat was op zich logisch, want ik ging een stap hogerop. Maar na zes jaar en negen maanden koos ik voor WNL, wederom een tijdelijk contract. Vonden mensen ook vreemd, maar ik kon wel interview-ervaring opdoen bij Goedemorgen Nederland. Ik wil me blijven ontwikkelen en ga daar waar de uitdaging en de kansen zijn.’

Nieuwe kans diende zich aan

De overstap kwam niet uit de lucht vallen, want Roos dacht al langer na over andere werkzaamheden naast EenVandaag. Ze schreef columns voor Linda en werkte ook aan een boek, waardoor het idee om een nieuwe richting op te gaan al leefde. Toen BNNVARA zich meldde, hoefde ze na een succesvolle pilot niet lang na te denken. Over het aanbod van de omroep zegt ze: ‘Ze zeiden me: ‘Het pakket is niet gigantisch, dit is even wat het is’. Maar de intentie om meer te gaan doen was er wél. Ik had zoiets: ik zie wel.’

Beloond met een vaste plek

Dat vertrouwen heeft haar inmiddels veel opgeleverd. Na haar invalbeurt in februari presenteerde Roos ook de speciale uitzending rond het overlijden van Sonja Barend. Volgende week is ze opnieuw te zien op maandag en woensdag, terwijl ze in juni de extra twee weken voor haar rekening neemt die de NPO voor de talkshow heeft ingeruimd. Daarna volgt vanaf half oktober haar vaste rol op zondagavond.

Comfort en vertrouwen

Op haar nieuwe plek voelde Roos zich meteen thuis. Vooral de setting van het programma past goed bij haar manier van presenteren. ‘Wat heel fijn is bij Pauw & De Wit is de tafel. Een houvast die rust geeft. Los staan in de ruimte is voor mij heel anders dan aan zo’n tafel zitten. En ik ben blij dat ik niet meer hoef te lopen in de studio of na te denken over een loopje. Het is ook niet een grote lege ruimte, maar meer ingebakend. Ik voel me eigenlijk wel comfortabel. Ook met het team, trouwens.’ Ook als een stap spannend is, blijft dat basisvertrouwen overeind. ‘Maar als het niet werkt, kan ik altijd nog in de kroeg werken. Zolang ik gezond ben, verdien ik mijn geld wel.’ Voor Roos is duidelijk waarom ze deze keuze maakte: ‘Als dingen te veel op routine gaan, word je niet de beste variant van jezelf. Je wordt alleen beter als je wordt uitgedaagd. Nou, dan zit ik op de beste plek, want dit is een tanker van een show.’