Portretten Presentatieduo Jeroen Pauw En Tim De Wit

Pauw & De Wit cancelen tv-afspraak die Timmermans niet nakwam

Tekst: Evelien Berkemeijer

27/10/2025

De talkshow Pauw & De Wit heeft zondagavond onverwacht lijsttrekker Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA afgezegd. Reden: de politicus verscheen eerder die avond in de NPO-talkshow Eva, ondanks dat hij had beloofd exclusief bij Pauw & De Wit aan te schuiven. Presentator Jeroen Pauw lichtte de beslissing toe aan het begin van de uitzending.

De keuze van Timmermans om toch aan te schuiven bij Eva Jinek zorgde voor irritatie bij de redactie van Pauw & De Wit. Pauw verklaarde dat afspraken over exclusiviteit in de campagneperiode belangrijk zijn om gelijke kansen en heldere communicatie te behouden.

Afspraak met Pauw & De Wit

Aan het begin van de uitzending zei Jeroen Pauw: ‘We hadden eigenlijk lijsttrekker Frans Timmermans aan tafel zitten. Die hadden we uitgenodigd en die had toegezegd te komen. Die had beloofd de hele avond voor ons vrij te houden en dan ’s avonds bij ons aan tafel te zitten. Maar toen zagen we opeens een paar dagen geleden de aankondiging van Eva Jinek en zagen we dat hij daar zat.’ Volgens Pauw besloot de redactie daarop om de uitnodiging in te trekken. ‘Wij hebben gezegd: oké, als je je niet aan de afspraak houdt, dan moeten we onze afspraak maar afzeggen,’ aldus de presentator.

FOTO: ANP

Uit andere media

Party Rechtzaak Zedenzaak Marco Borsato Dag 1

John van den Heuvel zag Marco Borsato ’twijfelen en wankelen’ tijdens verhoor

Misdaadverslaggever John van den Heuvel reageert op de zitting waarin Marco Borsato zich moest verantwoorden voor ontucht met een minderjarige, waarvoor het OM vijf maanden cel eist. Volgens Van den Heuvel stond de zanger zichtbaar onder grote druk, maar had hij zich grondig voorbereid op het verhoor. John vertelt bij RTL Boulevard: “Ik zag duidelijk…
Weekend Karin Bloemen

Karin Bloemen: ‘Mensen moet elkaar wat gunnen’

Karin Bloemen heeft haar buik vol van negativiteit in de wereld. Van haat, van egotrippers, van narcisten. Liever ziet ze dat mensen elkaar wat gunnen, deelt ze deze week in Weekend. “Maar dat gebeurt te weinig.” Wanneer Karin Bloemen door Weekend wordt gevraagd naar waar ze echt van baalt, heeft ze haar antwoord meteen klaar….
Vriendin Led Kerstboom Action

Deze indrukwekkende led kerstboom van Action maakt je tuin helemaal klaar voor de feestdagen

Ben je klaar om je tuin deze kerst te laten stralen? Bij Action vind je nu een budgetvriendelijke led kerstboom van maar liefst 3,50 meter hoog, perfect voor buiten. Deze eyecatcher maakt je tuin helemaal feestklaar.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien