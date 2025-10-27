Pauw & De Wit cancelen tv-afspraak die Timmermans niet nakwam

Tekst: Evelien Berkemeijer

De talkshow Pauw & De Wit heeft zondagavond onverwacht lijsttrekker Frans Timmermans van GroenLinks-PvdA afgezegd. Reden: de politicus verscheen eerder die avond in de NPO-talkshow Eva, ondanks dat hij had beloofd exclusief bij Pauw & De Wit aan te schuiven. Presentator Jeroen Pauw lichtte de beslissing toe aan het begin van de uitzending.

De keuze van Timmermans om toch aan te schuiven bij Eva Jinek zorgde voor irritatie bij de redactie van Pauw & De Wit. Pauw verklaarde dat afspraken over exclusiviteit in de campagneperiode belangrijk zijn om gelijke kansen en heldere communicatie te behouden.

Afspraak met Pauw & De Wit

Aan het begin van de uitzending zei Jeroen Pauw: ‘We hadden eigenlijk lijsttrekker Frans Timmermans aan tafel zitten. Die hadden we uitgenodigd en die had toegezegd te komen. Die had beloofd de hele avond voor ons vrij te houden en dan ’s avonds bij ons aan tafel te zitten. Maar toen zagen we opeens een paar dagen geleden de aankondiging van Eva Jinek en zagen we dat hij daar zat.’ Volgens Pauw besloot de redactie daarop om de uitnodiging in te trekken. ‘Wij hebben gezegd: oké, als je je niet aan de afspraak houdt, dan moeten we onze afspraak maar afzeggen,’ aldus de presentator.

FOTO: ANP