Still van Een Vergetelijk Mooie Reis tijdens het gesprek met Wim © Omroep MAX

Wim uit Een Vergetelijk Mooie Reis overleden op 86-jarige leeftijd

Tekst: Evelien Berkemeijer

22/04/2026

Wim, die dinsdagavond te zien was in Een Vergetelijk Mooie Reis, is overleden. Dat wordt aan het einde van de vijfde aflevering bekendgemaakt. Hij is 86 jaar geworden.

Wim werkte als leraar Duits, een vak dat al vroeg bij hem paste door zijn liefde voor de Duitse taal. Samen met zijn vrouw Gonny kreeg hij twee kinderen: Daan en Janneke. Nadat een broer en zus van hem alzheimer kregen en hij lange tijd voor hen zorgde, kreeg Wim later zelf dezelfde diagnose. Zo wordt verteld in Een Vergetelijk Mooie Reis.

Liefde voor taal

Wim in gesprek met Paul de Leeuw tijdens Een Vergetelijk Mooie Reis (screenshot uit aflevering, bron: Omroep Max)

Moeizaam maar bijzonder gesprek

In het programma liet Wim weten dat hij zich vereerd voelde en dat hij het leuk vond om met Paul de Leeuw te praten. Het begin van dat gesprek verliep wat moeizaam, omdat Wim pas ging zitten toen Paul eerst zelf plaatsnam. Ook een Duitse zin die Paul uitsprak en een moment waarop Wim een vrouw een raadsel noemde, zorgden voor mooie televisie, al bleek een echt diep gesprek niet meer mogelijk.

Frustratie en herkenning

Daarover vertelde dochter Janneke openhartig: ‘Hij is nu niet zo scherp’, zei dochter Janneke. ‘Hij is heel belezen, hij is heel slim. Dat heeft hij heel lang in kunnen zetten, maar nu merken we, en dat merkt hijzelf ook wat hij is vaak gefrustreerd omdat hij niet op de juiste woorden komt om zich uit te drukken.’ Paul zei dat hij dol was op Wim en hij hem deed denken aan zijn eigen vader. ‘Hij is geestelijk altijd goed geweest, maar ook dat belezen, dat nadenken en dat grapje maken dat alleen je vader kan maken.’ Later voegde Paul daaraan toe: ‘Ik zag je vader en toen miste ik m’n eigen vader enorm.’

