Dave uit Een Vergetelijk Mooie Reis overleden op 89-jarige leeftijd

Tekst: Denise Delgado

De nieuwste aflevering van ‘Een Vergetelijk Mooie Reis’ komt extra hard binnen. In de uitzending staat Dave centraal, een van de deelnemers die leeft met Lewy body dementie. Aan het einde van de aflevering wordt duidelijk dat hij inmiddels is overleden. Dave is 89 jaar geworden.

Paul de Leeuw verblijft in het programma nog altijd in Benidorm, samen met bewoners van een woonzorgcentrum, hun naasten en zorgmedewerkers. Tijdens een gesprek met Dave probeert hij herinneringen op te halen, maar al snel wordt duidelijk dat dat niet eenvoudig is. Dave heeft moeite om de juiste woorden te vinden en het gesprek op gang te houden.

Lees ook: Angela de Jong bekijkt Een Vergetelijk Mooie Reis met eigen vader in achterhoofd

Met humor probeert Paul het moment luchtig te maken wanneer Dave zich afvraagt waarvan hij hem kent. Even draait het gesprek om Paul zelf, iets waar de presentator gevat op inspeelt. “Ja, het gaat even over mij. Heerlijk.” Wanneer het in het Nederlands stroef blijft gaan, schakelt Paul over op Engels. Dat blijkt voor Dave makkelijker, omdat hij in zijn vroege jeugd Engelstalig is opgevoed door ouders uit Brits-Guiana.

Last van hallucinaties

De aflevering laat ook zien hoe ingrijpend de ziekte voor Dave en zijn omgeving is. Zijn vrouw vertelt dat hij niet alleen worstelt met praten en herinneren, maar ook met lichamelijke klachten zoals stijfheid in spieren en gewrichten. Daarnaast heeft hij last van hallucinaties, waarbij hij soms denkt dat er mensen in de slaapkamer zijn of via het raam binnenkomen.

Verlies van zelfstandigheid

Dat zorgt voor angst en onrust. Volgens zijn vrouw voelt Dave zelf ook dat hij steeds meer moet inleveren, zonder goed te weten hoe hij daarmee om moet gaan. Juist het verlies van zelfstandigheid, zoals niet meer kunnen autorijden en zich minder goed kunnen uitdrukken, valt hem zwaar.

Toch probeert de familie er samen het beste van te maken. Dochter Mischa vertelt dat ze, ondanks alles, zoveel mogelijk de gezelligheid proberen vast te houden. Tegelijk noemt ze het verdrietig om te zien hoe haar vader de afgelopen jaren stap voor stap moest inleveren.

1936–2025

Ook voor Daves vrouw, die tevens zijn mantelzorger is, staat het leven inmiddels volledig in het teken van de dag van vandaag. Zolang het thuis nog enigszins gaat, proberen ze dat vol te houden.

Aan het einde van de aflevering verschijnt in beeld dat Dave in 2025 is overleden.

Bekijk ook: