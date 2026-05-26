Trijntje Oosterhuis

© ANP

Trijntje Oosterhuis hoopt Marco Borsato weer op het podium te zien: ‘Mij is hij nooit verloren’

Tekst: Lisa Manche

26/05/2026

Trijntje Oosterhuis zou Marco Borsato een terugkeer op het podium gunnen, dat zei de zangeres maandag in ‘Shownieuws’. 

Warm hart

‘Ik hoop met heel mijn hart dat hij toch weer gaat zingen’, zei Trijntje. ‘Ik denk dat zingen hem heel goed zal doen.’ In de uitzending vertelde ze ook dat ze een warm hart heeft voor de zanger. ‘Mij is hij nooit verloren’, vervolgde ze. 

Samenwerking

Trijntje en Marco hebben vroeger samengewerkt en zongen samen het bekende duet Wereld zonder jou en later Ik Zou Het Zo Weer Overdoen. De twee stonden regelmatig samen op het podium. 

Beschuldigingen

Een aantal jaar geleden werd Marco Borsato beschuldigd van ontucht met een minderjarig meisje. In december 2025 werd hij hiervan vrijgesproken. Zijn management liet eerder weten dat de zanger dit jaar niet zal optreden, maar sluit niet uit dat hij ooit weer het podium opkruipt.

