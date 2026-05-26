Moeder van Bridget Maasland naar spoedeisende hulp: ‘Gaat helemaal niet goed’

Tekst: Lisa Manche

Het gaat niet goed met moeder van Bridget Maasland. Op Instagram deelt de presentatrice in een update dat ze maandag met haar moeder naar de spoedeisende hulp is gegaan.

Dragelijker maken

Moeder Elly heeft veel klachten gekregen na haar laatste bestraling. ‘Veel pijn, verward, geen eetlust, misselijk, niet kunnen slapen’, schrijft Bridget in haar Instagram Stories. Bridget is met haar moeder naar de spoedeisende hulp gegaan om te kijken ‘of de artsen het iets dragelijker kunnen maken’.

Story @bridgetmaasland

Kanker

Elly en Bridget maakten op 8 maart, op Internationale Vrouwendag, bekend dat Elly kanker heeft. Dat deden de twee in een emotioneel gesprek in Bridget’s podcast Grapes. Elly ondergaat een intensief behandeltraject met chemotherapie en bestralingen en Bridger deelt regelmatig updates over de gezondheid van haar moeder.

Tekst gaat verder onder het Instagram bericht.

Bestralingen

Twee weken geleden deelde Bridget dat haar moeder 33 bestralingen heeft gehad. ‘Stap voor stap nu verder, op naar herstel en hopelijk een goede uitslag over een paar weken. Maar je hebt je grootste angst in de bek gekeken en overwonnen’, schreef ze op Instagram.

