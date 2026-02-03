Bridget Maasland woont binnenkort niet meer samen met zoon: ‘Héél pittig!’

Tekst: Emelie van Kaam

Bridget Maasland woont nog maar even samen met zoon Mees. De RTL Boulevard-ster moet eerdaags afscheid nemen van haar kind: Mees gaat uitvliegen. ’Ik had niet verwacht dat ik deze fase zoveel pittiger zou vinden. Als ze uitvliegen, kun je ze niet meer zoals vroeger beschermen tegen de grote boze wereld. Heftig.’

Toch zal hij niet ver weg zijn, vertelt Bridget Maasland aan Weekend: ’Ik heb een nieuw huis gekocht in Amsterdam, met twee etages. Dus mijn zoon Mees gaat uitvliegen. Maar het is een zachte landing, want hij komt boven mij wonen.’

Lees ook: Bridget Maasland openhartig over relatie met André Hazes: ‘Zoveel impact gehad’

Pittige stap voor Bridget Maasland

Het maakt de stap niet minder uitdagend. Bridget omschrijft het als ’Héél pittig. Ik moet bekennen dat ik nu pas besef hoe heftig ik deze periode ervaar. Ik dacht altijd: als ze klein zijn, heb je de grote boze wereld, dat is spannend. Maar dan kun je ze nog goed beschermen. Als ze uitvliegen, kun je ze niet meer beschermen zoals vroeger. Dat vind ik heftig. Ik krijg steeds meer respect en bewondering voor mijn ouders, eigenlijk voor alle ouders. Ik had niet verwacht dat ik deze fase zoveel pittiger zou vinden. Daarom ben ik extra blij dat hij nog dichtbij is.’

Reden voor bescherming

Waarom ze zo de behoefte voelt om haar zoon te beschermen? ’Nou, kijk om je heen wat er in de wereld allemaal gebeurt. Ik vind het een moeilijke tijd voor jongeren om in op te groeien. Veel ellende, oorlog, social media, wat eigenlijk niet? Ik vind alles heftig. Ik heb alle vertrouwen in mijn kind, dat heb ik altijd al gehad, maar niet in de rest van de wereld. Maar verder is het heel spannend en leuk hoor!’

Wie woont waar?

Moeder en zoon zijn dicht bij elkaar, maar Mees heeft zeker ook de ruimte: ‘Boven mij zitten verdiepingen twee en drie, met andere mensen, en Mees zit op vier. Hij heeft een eigen opgang met gezamenlijke trap. Ik zit op verdieping één, met eigen opgang. Mijn nieuwe appartement is 120 vierkante meter, ik ga ietsje kleiner wonen. Mees heeft ook een eigen keukentje en badkamer, waar geen wasmachine in hoeft, want die was kan hij natuurlijk gewoon bij mij naar binnen schuiven! En af en toe komt hij gewoon lekker bij mij eten, maar het kan in principe allemaal op zijn kamer.’

Lees meer over deze volgende stap voor moeder en zoon in Weekend editie 6, vanaf 4 februari in de winkels. Bestellen kan hier!

Foto: ANP/Hollandse Hoogte/Patrick Harderwijk