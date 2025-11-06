Bridget Maasland openhartig over relatie met André Hazes: ‘Zoveel impact gehad’

Tekst: Denise Delgado

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Boerderij van Dorst’ blikt Bridget Maasland (50) terug op de turbulente periode waarin ze een relatie had met André Hazes (31). De presentatrice kreeg heftige haatreacties en doet ook een opvallende onthulling.

Kille vrouw

“Er is wel een periode geweest dat ik echt half Nederland over me heen kreeg,” vertelt Bridget aan Raven van Dorst. Raven merkt op dat de presentatrice zich ‘steeds weer moet los worstelen’ uit het beeld dat anderen van haar hebben. Maar dat laat Bridget koud. “Mensen dachten altijd dat ik zo’n kille vrouw was”, vertelt ze. “En toen werd ik moeder en toen werd het weer anders.”

Leeftijdsverschil

Bridget blikt terug op de tijd dat ze een relatie had met André. “Ze dachten dat ik een huwelijkswrecker was. Maar mij was verteld vanuit hem dat zij allang uit elkaar waren”, onthult ze. “Hij had al zijn eigen huis en alles, dus ik begreep het probleem überhaupt niet.” Vooral het leeftijdsverschil tussen haar en André riep veel kritiek op.

De presentatrice kreeg doodsbedreigingen, inbraken en vandalisme over zich heen. “Mijn auto en huis zijn beklad. Mensen wilden jeugdzorg op me afsturen om mijn kind bij mij weg te halen. Het heeft zoveel impact op mijn leven gehad,” vertelt ze openhartig.

De heftige periode heeft diepe sporen nagelaten. “Dat was echt heel naar,” zegt Bridget. Hoewel ze destijds de behoefte had om zich te verdedigen, kiest ze er nu voor om vooruit te kijken. “Op een gegeven moment wil je ook kijken hoe je verder moet.”

De relatie tussen Bridget en André duurde maar drie maanden, maar was intens. Tijdens hun eerste kerst samen vroeg André haar zelfs ten huwelijk. Bridget zei volmondig ja, maar de mediadruk werd het stel uiteindelijk te veel.

Boerderij van Dorst is elke woensdag om 20.25 uur te zien op NPO 3.

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @BNNVARA