Bridget Maasland André Hazes

Bridget Maasland openhartig over relatie met André Hazes: ‘Zoveel impact gehad’

Tekst: Denise Delgado

06/11/2025

In de eerste aflevering van het nieuwe seizoen van ‘Boerderij van Dorst’ blikt Bridget Maasland (50) terug op de turbulente periode waarin ze een relatie had met André Hazes (31). De presentatrice kreeg heftige haatreacties en doet ook een opvallende onthulling.

Kille vrouw

“Er is wel een periode geweest dat ik echt half Nederland over me heen kreeg,” vertelt Bridget aan Raven van Dorst. Raven merkt op dat de presentatrice zich ‘steeds weer moet los worstelen’ uit het beeld dat anderen van haar hebben. Maar dat laat Bridget koud. “Mensen dachten altijd dat ik zo’n kille vrouw was”, vertelt ze. “En toen werd ik moeder en toen werd het weer anders.”

Leeftijdsverschil

Bridget blikt terug op de tijd dat ze een relatie had met André. “Ze dachten dat ik een huwelijkswrecker was. Maar mij was verteld vanuit hem dat zij allang uit elkaar waren”, onthult ze. “Hij had al zijn eigen huis en alles, dus ik begreep het probleem überhaupt niet.” Vooral het leeftijdsverschil tussen haar en André riep veel kritiek op.

Lees ook: André Hazes opnieuw aan het daten

De presentatrice kreeg doodsbedreigingen, inbraken en vandalisme over zich heen. “Mijn auto en huis zijn beklad. Mensen wilden jeugdzorg op me afsturen om mijn kind bij mij weg te halen. Het heeft zoveel impact op mijn leven gehad,” vertelt ze openhartig.

De heftige periode heeft diepe sporen nagelaten. “Dat was echt heel naar,” zegt Bridget. Hoewel ze destijds de behoefte had om zich te verdedigen, kiest ze er nu voor om vooruit te kijken. “Op een gegeven moment wil je ook kijken hoe je verder moet.”

Lees ook: Monique Westenberg had moeite met gedrag Bridget Maasland

De relatie tussen Bridget en André duurde maar drie maanden, maar was intens. Tijdens hun eerste kerst samen vroeg André haar zelfs ten huwelijk. Bridget zei volmondig ja, maar de mediadruk werd het stel uiteindelijk te veel.

Boerderij van Dorst is elke woensdag om 20.25 uur te zien op NPO 3.

Bekijk ook:

BEELD: ANP/INSTAGRAM: @BNNVARA

LEES OOK

OM concludeert: uitingen Bob Vylan in Paradiso niet strafbaar
Jean-Paul verkoopt zijn B&B Vol Liefde na overlijden moeder
Kim Kardashian zakte voor toetsen door ChatGPT
Prins William krijgt stadssleutel van Rio de Janeiro: ‘Een eer’

Uit andere media

Party Philip Freriks Max

Philip Freriks herbeleeft de turbulente jaren 80

Presentator Philip Freriks gaat voor In de voetsporen van de Jaren 80 terug in de tijd, naar een turbulente periode vol onzekerheid, idealen, protest en onverwachte vernieuwing. Hij treft een roerig decennium aan. Er zijn geen woningen, geen banen en men is bang voor de bom. Met Ruud Lubbers aan het roer, wordt gekoerst op…
Weekend Bob Vylan

OM concludeert: uitingen Bob Vylan in Paradiso niet strafbaar

De uitingen die Bob Vylan deed tijdens hun optreden in Paradiso op 13 september 2025 zijn volgens het Openbaar Ministerie niet strafbaar. Het OM oordeelt dat er geen sprake is van groepsbelediging, aanzetten tot haat of discriminatie, noch van opruiing. De uitspraken waren volgens het OM wel provocerend, maar vallen binnen de grenzen van de wet.
Vriendin bindingangst

Paniekaanvallen in de overgang? Helemaal niet raar!

Alsof opvliegers, slapeloze nachten en stemmingswisselingen nog niet genoeg waren, komt de overgang bij sommige vrouwen ook met paniekaanvallen. En nee, dat betekent niet dat je ‘gek’ aan het worden bent. Het is simpelweg je lichaam dat zich probeert aan te passen aan een nieuwe hormonale werkelijkheid.
Sante 25092025 San Pexels Rdne 7310245

Slimme keuzes voor duurzame zakelijke geschenken

Iedereen kent die bureaulade met verwaarloosde gadgets. Een geschenk werkt pas echt wanneer het meteen een rol krijgt in iemands dag. Denk aan items die een gewoonte ondersteunen zoals hydrateren tijdens kantooruren, georganiseerde notities of een prettige koffiepauze. Bruikbaarheid is de basis, gevolgd door kwaliteit, want een voorwerp dat fijn aanvoelt en lang meegaat, reist…
Denise Delgado

Denise is een creatieve freelance journalist sinds 2015. Ze heeft European Studies gestudeerd aan de Haagse Hogeschool en Journalistiek aan KU Leuven campus Brussel. Denise is bedreven in het creëren van content en is een enthousiast, nieuwsgierig en vriendelijk persoon met een enorme wanderlust. Naast haar passie voor reizen, is ze gek op vechtsport, muziek, witte wijn en fietsen in de natuur.

Meer van Denise