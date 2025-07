Schoonvader André Hazes geschokt door negativiteit

Tekst: Emelie van Kaam

Denny Braaf, de kersverse schoonvader van André Hazes, is stomverbaasd door alle negativiteit die zijn kant op komt sinds bekend is dat André een relatie heeft met zijn dochter Noa. Men beticht Denny, die ook zanger is, ervan te willen meeliften op het succes van zijn schoonzoon, vertelt hij deze week in Weekend. “Ik word helemaal neergesabeld.”

Denny Braaf is geschokt door de negativiteit die hij over zich heen krijgt sinds bekend is dat zijn dochter Noa een relatie heeft met André Hazes. Omdat Denny zelf ook zanger is wordt door mensen gesuggereerd dat hij wil meeliften op het succes van zijn kersverse schoonzoon. “Natuurlijk heb ik wel meer naamsbekendheid gekregen door de media, maar ik kan niet zeggen dat mijn agenda overloopt omdat ik “de schoonvader van” ben. Ik heb er geen optreden meer of minder door. En dat is ook niet de insteek.”

Lees ook: André Hazes tot over zijn oren: ‘Ze is echt een verademing’

Belachelijk

Denny stoort zich er ontzettend aan dat dat de manier is waarop mensen denken. “Ik vind die enorme negativiteit vervelend, echt belachelijk. Heel veel mensen kennen mij misschien niet omdat ik geen hit heb gehad, maar ik zit wel al 35 jaar in het artiestenvak. In al die jaren heb ik altijd wel een bepaald soort negativiteit of afgunst meegemaakt, maar niet wat me nu overkomt.”

Neergesabeld

De zanger is werkelijk geschokt door de negativiteit die zijn kant op komt sinds de relatie van André en Noa bekend is. “Ik word helemaal neergesabeld. Het verbaast me. Soms moet ik er ook wel een beetje om lachen, want wij weten hoe het zit.”

Ons hele gesprek met Danny Braaf, de schoonvader van André Hazes, lees je in Weekend editie 31. Hierin vertelt hij meer over de relatie van André en Noa. De nieuwste Weekend ligt vanaf woensdag in de winkel. Of lees ‘m online. Liever bestellen? Dat kan hier.

Foto: Reni van Maren