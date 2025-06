André Hazes tot over zijn oren: ‘Ze is echt een verademing’

Tekst: Denise Delgado

André Hazes (30) straalt van verliefdheid sinds hij samen is met zijn nieuwe vriendin Noa Braaf. In een openhartig interview met ‘Shownieuws’ sprak de zanger enthousiast over zijn relatie.

“Ze is echt een schatje, ze is echt top”, begint André. “Ze is vooral mooi omdat ze zelf niet weet dat ze zo mooi is. Ze is echt een verademing omdat ze zo normaal is.”

Liefde voor Monique was op

Hoewel hij ook warme woorden had voor zijn ex-partner Monique Westenberg, met wie hij een jarenlange knipperlichtrelatie had, geeft André aan dat hun liefdesverhaal ten einde was. “Ik hou van haar met heel mijn hart. Ik zal de rest van mijn leven voor haar zorgen, ze is de moeder van mijn kind en daar ben ik elke dag dankbaar voor.” De liefde om samen oud te worden was er volgens de zanger niet meer. “Op een gegeven moment was die liefde, om samen 100 te worden, gewoon op.” Dat hebben ze allebei ingezien, gaf André toe.

Serieuze relatie

De zanger is zelf verbaasd dat hij nu alweer een relatie heeft. “Ik dacht eigenlijk dat ik nog twee jaar zou hoeren,” grapt hij. “Maar na drie dates bleef ik hangen omdat het gewoon heel leuk was. Ik zou nu niet anders meer willen.”

Eind april maakten André en Monique bekend dat ze opnieuw uit elkaar waren. Het stel was ruim tien jaar samen en kreeg in 2016 zoon André jr., inmiddels acht jaar oud.

BEELD: ANP