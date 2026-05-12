Postnatale depressie trof Winter Vol Liefdes Amy Rose: ‘Sterker geworden’

Tekst: Emelie van Kaam

Na de geboorte van haar dochter Sarah werd Amy Rose, bekend van Winter Vol Liefde, getroffen door een postnatale depressie. De roze babywolk veranderde daardoor in een donderwolk met alle gevolgen van dien. Desondanks heeft Amy Rose geen angst dat dit haar nogmaals zou overkomen bij een volgende zwangerschap, deelt ze deze week in Weekend. “Moet eerder aangeven hoe ik me voel.”

Anderhalf jaar geleden verwelkomden Amy Rose en Saul, die elkaar leerden kennen via het tv-programma Winter Vol Liefde, hun eerste kindje, dochter Sarah. Wat een vreugdevolle periode had moeten zijn werd voor de kersverse moeder overschaduwd door een gitzwarte wolk. Ze kreeg na de bevalling namelijk een postnatale depressie. Desondanks hunkert het stel naar een broertje of zusje voor Sarah. Is Amy Rose niet bang dat zo’n depressie haar een tweede keer overkomt? “Dat kan natuurlijk altijd. Maar of je nu wel of geen kindje hebt, je kunt je een periode minder voelen.”

Aangeven

Amy Rose zegt geleerd te hebben van haar eerste zwangerschap en is daarom niet angstig voor een soortgelijke situatie bij een eventueel tweede kindje. “Ik heb geleerd dat als ik een tweede zou krijgen, ik eerder moet aangeven hoe ik me voel. En als er iets gebeurd, kom ik er alleen maar sterker uit.”

Golflengte

Saul was niet bang dat Amy Rose zou veranderen door haar depressie. “We zaten al heel snel op dezelfde golflengte, met alles. Ik merkte al heel snel aan haar dat als we een probleempje hebben, we daar heel gemakkelijk uit kunnen komen. Bij ons is niks te gek om over te praten.”

