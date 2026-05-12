In het kader van het wereldkampioenschap voetbal in de VS, Mexico en Canada hebben bewoners de straat al helemaal oranje versierd © ANP

Zo verdelen NOS en Talpa de uitzendingen van het WK voetbal

Tekst: Evelien Berkemeijer

De NOS en Talpa Network hebben een overeenkomst gesloten over het uitzenden van de samenvattingen van het WK voetbal 2026.

De NOS blijft tijdens het toernooi de plek voor live-uitzendingen, analyses en volledige verslaggeving. Talpa Network krijgt het recht om samenvattingen van alle 104 WK voetbalwedstrijden op televisie uit te zenden. Ook mag Talpa fragmenten gebruiken in vertrouwde formats als Vandaag Inside, De Oranjezomer en een nieuw voetbalprogramma op SBS6.

NOS behoudt live-uitzendingen

De live-wedstrijden van het WK blijven dus exclusief bij de NOS. Ook de volledige verslaggeving rondom het toernooi blijft te volgen via NPO 1, NPO Radio 1, NOS.nl en NPO Start. Xander van der Wulp, hoofdredacteur NOS Sport, zegt: ‘We hebben eerder aangegeven open te staan voor publiek-private samenwerking. De rechten op live-wedstrijden en alle samenvattingen hebben we daarom vorig jaar via een tender aangeboden. Uit de gesprekken hierover is een samenwerking met Talpa ontstaan. In deze samenwerking doen we waar we als NOS voor staan: de NOS brengt alle wedstrijden live en verzorgen de volledige verslaggeving van het WK op tv, radio en online. Talpa maakt aanvullend een tv-programma met samenvattingen. Zo vullen we elkaar aan en zorgen we dat het WK voor een zo groot mogelijk publiek te volgen is.’

Talpa krijgt ruimte voor samenvattingen

Talpa Network mag van alle 104 WK-wedstrijden samenvattingen op televisie uitzenden. Tijdens het toernooi brengt SBS6 dagelijks dubbele live-uitzendingen van Vandaag Inside Oranje of De Oranjezomer, met de WK-wedstrijden en actualiteit als middelpunt. Maarten Meijs, CEO Talpa Network, zegt: ‘Dit is precies waar Talpa’s open netwerkstrategie voor staat. Door als commercieel mediabedrijf samen met de publieke omroep te werken, vergroten we niet alleen ons bereik, maar ook de impact van het WK-voetbal in Nederland. Zo maken we het toernooi toegankelijk voor een breed publiek én creëren we nieuwe mogelijkheden voor partners en adverteerders.’

Ook nieuw programma op SBS6

Daarnaast introduceert SBS6 vanaf 11 juni het dagelijkse programma Het Oranje Café. Daarin bespreekt Sam Van Royen met wisselende gasten het WK-nieuws en komen ook de wedstrijd-samenvattingen aan bod. In de week voorafgaand aan het WK wakkert Johnny de Mol de oranjekoorts aan met De WK Kwis, een nieuwe spelshow waarin oud-Oranjehelden hun voetbalkennis testen.

Content op NPO Start en KIJK

Met de samenwerking willen NOS en Talpa Network het WK-voetbal breed toegankelijk maken voor kijkers in Nederland. Alle WK-content van de NOS is te zien op NPO Start, terwijl de content van Talpa beschikbaar komt via KIJK.