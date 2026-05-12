Matt Damon en Ben Affleck aangeklaagd om Netflix-film The Rip

Tekst: Evelien Berkemeijer

Matt Damon en Ben Affleck zijn aangeklaagd door twee politieagenten uit Miami-Dade, die stellen dat hun reputatie is geschaad door de Netflix-film The Rip. De agenten Jason Smith en Jonathan Santana beweren dat de misdaadthriller duidelijke overeenkomsten vertoont met een echte politieoperatie uit 2016.

De film verscheen in januari op Netflix en werd aangeprezen als ‘geïnspireerd door waargebeurde feiten’. Matt Damon en Ben Affleck spelen rechercheurs van de narcoticabrigade in Miami die na een tip miljoenen dollars aan contant geld vinden in een huis. Volgens de aanklacht zijn de overeenkomsten met de echte zaak zo sterk dat bekenden van het onderzoek de agenten met de fictieve personages zouden kunnen verbinden.

Lees ook: ‘Scheiding Jennifer Lopez en Ben Affleck eindelijk afgerond’

Agenten stellen reputatieschade door film

In de aanklacht, die volgens de aangeleverde informatie in handen is van PEOPLE, stellen de agenten dat The Rip ‘aanzienlijke schade heeft toegebracht aan hun persoonlijke en professionele reputatie’. De film zou volgens hen wangedrag, slecht oordeel en onethisch gedrag suggereren bij een politieoperatie die op een echte zaak is gebaseerd.

Echte inval uit 2016 als inspiratie

De klacht verwijst naar een inbeslagname op 29 juni 2016 in Miami Lakes, Florida, waarbij agenten bijna 22 miljoen dollar aan contant geld aantroffen in een woning. Volgens Jason en Jonathan heeft de film ‘opvallende details gebruikt van’ die echte zaak. Daardoor zouden mensen die met het onderzoek bekend waren, de eisers kunnen koppelen aan de fictieve verhaallijn.

Discussie over bron van het verhaal

Schrijver en regisseur Joe Carnahan vertelde in januari aan Tudum van Netflix dat de film ‘voortkwam uit een zeer persoonlijke ervaring die mijn vriend heeft meegemaakt, zowel als vader als hoofd van de tactische narcoticabrigade van de politie van Miami-Dade’. In de aanklacht stellen de agenten juist dat de film specifiek is gebaseerd op de ervaring van voormalig politieagent Christopher Casiano, terwijl hij volgens hen niet bij het echte onderzoek betrokken was.

Sommatiebrief en vermeende excuses

Jason en Jonathan zeggen dat zij in december 2025 een sommatiebrief stuurden aan de makers van The Rip, waarin zij bezwaar maakten tegen de trailer en de marketing van de film. Na de release zou een andere agent, die als consultant aan de film had meegewerkt, namens Joe contact met hen hebben opgenomen om zich te verontschuldigen voor de manier waarop Christopher het verhaal had weergegeven en aanbood om ‘het goed te maken’ met mogelijke rollen en consultancy-mogelijkheden in een volgende film.

Bekijk ook

Bron: People