Amy Rose en Saul uit Winter Vol Liefde voor het eerst ouders geworden

Deelnemers Saul en Amy Rose uit het RTL-programma Winter Vol Liefde zijn ouders geworden. Op Instagram deelt het stel zaterdag dat zij op 29 augustus ouders zijn geworden van een dochter, Sarah Rose Colthof.

Bij het nieuws deelt het stel een video waarin onder meer de weg naar het ziekenhuis te zien is. Ook delen ze een stapel polaroidfoto’s van momenten vlak na de bevalling.

Saul en Amy Rose leerden elkaar vorig jaar kennen door het RTL-programma Winter Vol Liefde, de tegenhanger van het zomerse tv-succes B&B Vol Liefde. De in Zwitserland wonende Saul was een van de vrijgezelle Nederlanders die via het programma op zoek ging naar een partner. Amy Rose reageerde op hem.