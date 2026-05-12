Imagodeskundige over Ali B: ‘Hij draait alles om’

Tekst: Emelie van Kaam

Volgens imagodeskundige Zabeth van Veen is de manier waarop Ali B zich heeft opgesteld in zijn rechtszaak funest geweest voor zijn imago. In plaats van het leed van de slachtoffers te erkennen draaide hij de rollen om en maakte hij van zichzelf het slachtoffer. Zijn afwezigheid in de rechtszaal tijdens de uitspraak is hier volgens Zabeth tekenend voor. “Hij neemt nog steeds geen verantwoording”, meent ze deze week in Weekend.

Ali B is veroordeeld tot drie jaar cel voor de verkrachtingen van Ellen ten Damme en Naomi. De gevallen rapper was niet aanwezig bij de uitspraak in het gerechtshof in Amsterdam en dat vindt imagodeskundige Zabeth van Veen dubbel. “Aan de ene kant: tijdens de vorige zaak was Ali B te loslippig. Hij weet zich emotioneel niet goed te houden onder deze zaak. Daardoor is de kans groot dat hij meer fouten zou gaan maken, wat nog slechter voor hem uit zou pakken.”

Lees ook: Zó reageren de slachtoffers van Ali B op de uitspraak van de rechter

Probleem

De keerzijde is echter dat Ali hiermee doet voorkomen alsof hij geen verantwoordelijkheid neemt voor zijn daden, aldus Zabeth. “Dat is gelijk ook het hele probleem in dit verhaal, want Ali B neemt nog steeds geen verantwoording. En daarom denk ik ook dat hij er niet heel erg mee heeft gezeten om ‘gewoon’ niet naar de rechtbank te gaan.”

Lees ook: Slachtoffer Naomi over Ali B: ‘Ik heb zijn ware aard gezien’

DARVO-effect

De publieke opinie doet dat echter geen goed, want volgens Zabeth is bij Ali duidelijk het DAVRO-effect aanwezig. “Dat staat voor ‘Deny, Attack and Reverse Victim and Offender’ oftewel: ontken, val aan en keer de rol van slachtoffer en dader om. Hij draait alles om, waardoor híj opeens het slachtoffer is. Samengevat is zijn ‘verdediging’: ik ben slachtoffer van een hetze, mijn carrière is kapot, mijn huwelijk en gezin zijn kapot, ik sta voortdurend onder stress, terwijl ik een heel liefdevolle man ben… Hij had het leed van de vrouwen moeten erkennen, wat kan zónder te bekennen.”

Lees het hele interview over Ali B in Weekend editie 20, vanaf 13 mei in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.