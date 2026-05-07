Ali B veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar

Ali B is in hoger beroep veroordeeld tot een celstraf van 3 jaar. Het gerechtshof acht twee verkrachtingen bewezen: die van Naomi en die van Ellen ten Damme.

In juli 2024 veroordeelde de rechtbank Haarlem Ali B nog tot 2 jaar cel. Vanmorgen velden de raadsheren in hoger beroep hun oordeel, waarbij de straf een jaar hoger uitviel dan in de vorige zaak.

Verklaring Naomi gebruikt als bewijs

Het gerechtshof ging eerst in op de betrouwbaarheid van de verklaringen van de slachtoffers. De raadsheren erkenden dat er verschillen zitten tussen de eerste en laatste verklaring van Naomi, zoals de verdediging had aangevoerd. Toch kon haar verklaring volgens het hof worden gebruikt voor het bewijs. Daarbij woog ook steunbewijs mee, waaronder het bericht dat Naomi na het schrijverskamp aan Ronnie Flex stuurde over een nare seksuele ervaring met Ali. Ook de verklaring van de vrouw die haar naar het station bracht, vond het gerechtshof betrouwbaar.

Tweede verklaring Ronnie Flex ongeloofwaardig

De verklaring van Ronnie Flex speelde eveneens een belangrijke rol. Zijn tweede verklaring, die hij onlangs bij de politie aflegde, noemde het gerechtshof ongeloofwaardig. Daarin stelde hij dat Ali onmogelijk Naomi kon hebben verkracht. Drie jaar eerder had Ronnie juist verklaard dat het een grote waas was. Het gerechtshof oordeelde uiteindelijk dat Ali schuldig is aan de verkrachting van Naomi, maar niet aan de aanranding van haar later in de woning.

Vrijspraak in zaak Jill Helena

Daarna ging het gerechtshof in op de zaak van zangeres Jill Helena. Het Openbaar Ministerie had in die zaak al vrijspraak geëist. Het hof kwam tot hetzelfde oordeel en vindt niet bewezen dat de zangeres is aangerand.

Ook verkrachting Ellen ten Damme bewezen

De verklaring van Ellen ten Damme vond het gerechtshof betrouwbaar. Ook in haar zaak was er volgens het hof steunbewijs. Ellen vertelde haar verhaal direct na het incident aan haar toenmalige vriend, die observeerde dat ze totaal afwezig was. Ook vertelde zij hem dat Ali ‘te ver is gegaan’. Het gerechtshof vond zijn waarnemingen betrouwbaar en oordeelde dat ook hier sprake was van verkrachting. De rechtbank had Ali eerder nog veroordeeld voor poging tot verkrachting.

Geen strafmatiging door media-aandacht

Volgens het gerechtshof heeft Ali uitsluitend gehandeld vanuit zijn eigen seksuele behoeftes. De gebeurtenissen hadden grote impact op de slachtoffers. Het hof stelde dat hij seksuele handelingen heeft afgedwongen bij vrouwen en hen heeft overrompeld. Ook de verklaringen van andere vrouwen laten dat volgens het hof zien, en dat is volkomen onaanvaardbaar.

Het gerechtshof vindt een celstraf op zijn plaats. Dat de zaak tot grote media-aandacht leidde, is volgens het hof geen reden om de straf te matigen. Ali heeft die aandacht als bekende Nederlander aan zichzelf te wijten en zocht zelf ook de media op. Hij is veroordeeld tot 3 jaar cel.

Bron: AD