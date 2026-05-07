Thomas van der Vlugt over beschuldigingen Ali B: ‘Zie je nou wel?’

Tekst: Evelien Berkemeijer

07/05/2026

Thomas van der Vlugt heeft bij Shownieuws gereageerd op de beschuldigingen aan het adres van Ali B. De StukTV-maker vertelt dat de rapper ooit meedeed aan Het Jachtseizoen en dat StukTV bovendien een tijd bij zijn management heeft gezeten.

Daardoor vindt Thomas van der Vlugt het ‘wel heel bijzonder om dit zo mee te maken’. Aan tafel wordt hem gevraagd of het hem verbaast dat Ali B van deze zaken verdacht wordt. Daar is de presentator duidelijk over.

Niet verbaasd over beschuldigingen Ali B

Op de vraag of hij verbaasd is, antwoordt Thomas resoluut nee. ‘Ik vond zijn houding altijd wel heel bijzonder tegenover mij.’ Hij legt uit dat Ali volgens hem ‘echt wel arrogant’ kon overkomen. Toen de zaak naar buiten kwam, dacht Thomas: ‘zie je nou wel?’

Verschil met beschuldigingen

De presentator noemt de situatie ‘heel fout en intens’. Tegelijkertijd stemt hij ermee in dat er een duidelijk verschil is tussen arrogantie en de beschuldigingen waar Ali mee te maken heeft. Aan tafel wordt wel geconcludeerd dat die arrogante houding hem tijdens de eerste zitting tegen kan hebben gewerkt.

Medeleven met slachtoffers

Thomas benadrukt uiteindelijk dat het aan het recht is om uitspraak te doen. Ook laat hij weten mee te leven met de slachtoffers. Daarmee houdt de StukTV-maker afstand van een harde conclusie, maar maakt hij wel duidelijk dat hij Ali’s houding in het verleden opvallend vond.

Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

