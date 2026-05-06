Luigi krijgt pijnlijke duidelijkheid van Kirsten in Married At First Sight

De logeerweek leek voorzichtig voor wat hoop te zorgen bij Luigi en Kirsten in Married At First Sight, maar in aflevering 17 wordt duidelijk dat schijn bedriegt.

Luigi kijkt met een redelijk tevreden gevoel terug op de ‘samenwoonweek’. Kirsten blijft ondertussen bij haar gevoel: gezellig is het wel, maar aantrekkingskracht ontbreekt nog altijd. Daardoor wordt het gesprek over hun toekomst pijnlijk eerlijk. Het lijkt erop dat er weer een Married At First Sight-koppel zal afhaken.

Luigi ziet voorzichtig vooruitgang

Voordat het gesprek echt begint, vertelt Luigi dat hij tevreden terugkijkt op de dagen samen. ‘We hebben gewoon leuke dagen gehad. Ook weer niet gek leuk ofzo, gewoon: prima’, zegt hij lachend, terwijl hij Kirsten haar veelgebruikte woord kiest om de week te omschrijven. Wanneer hij vraagt hoe zij het vond gaan, antwoordt Kirsten dan ook kort: ‘Prima’. Zelf is Luigi positiever. ‘Ik vond het leuk om jou als gast te hebben en ik heb toch wel wat dingen over je geleerd deze dagen. Daar ben ik wel blij mee.’ Kirsten reageert daar op haar eigen manier op: ‘Oké, ja. Oké, ja.’

Kirsten blijft bij haar gevoel

Luigi vertelt dat hij met een beter gevoel richting het koppelsweekend gaat, omdat ze elkaar volgens hem beter begrijpen en iets closer zijn geworden. ‘Dat kan toch nooit kwaad?’, vraagt hij. Kirsten ziet dat anders: ‘Dat kan. Voor mij heeft het niet zoveel verandert, maar oké.’ Voor Kirsten speelt vooral mee dat haar gevoel niet is veranderd. ‘Ik heb al een paar keer gezegd: ik voel het niet, ik heb de aantrekkingskracht niet, ik wil niet tegen hem aankruipen. Dat verandert niet van de ene op de andere dag.’ Als Luigi vervolgens in hun gesprek zegt dat het leuk was, maar wel braaf blijft, wil Kirsten weten wat hij bedoelt. Hij legt uit: ‘Dat we ook niet echt een stap maken naar waarvoor we hier eigenlijk zijn.’

Het gesprek wordt pijnlijk eerlijk

Kirsten legt nogmaals uit dat ze die behoefte niet voelt. Luigi krijgt daardoor het gevoel dat zij de tijd aan het uitzitten is, en dat lijkt precies de kern van het probleem. Want dat voelt voor Kirsten al langere tijd zo, blijkt. ‘Daarom vind ik dat ook zo lastig en moeilijk’, zegt ze. ‘Als we het er niet over hebben, gaat het prima. Het is niet ongezellig.’ Toch blijft voor Luigi de vraag hangen of ze kunnen blijven doen alsof het onderwerp intimiteit er niet is. ‘Kunnen we het wel maken om het er niet over te hebben?’, vraagt hij. Kirsten vindt het niet prettig om steeds te moeten herhalen dat ze niet het gevoel heeft om tegen hem aan te kruipen. Luigi noemt het geen lekkere afsluiter, maar Kirsten kan het niet mooier maken dan het is.

De toekomst lijkt duidelijk

Wanneer bij Luigi doordringt dat Kirsten eigenlijk geen kans ziet om er samen uit te komen, komt dat hard aan. Buiten het gesprek om zegt zij duidelijk: ‘Het is niet mijn man!’ Luigi vindt juist dat ze zichzelf daarmee mogelijk tekortdoet. ‘Ik denk dat bij voorbaat al zeggen: ik voel niks dus daarom doe ik dat soort dingen niet, echt een gemiste kans is.’

Voor het koppelsweekend wil Luigi daarom duidelijkheid. ‘Ik vind best wel lastig om daarheen te gaan met de intentie om het nog wel wat te laten worden.’ Hij wil niet doen alsof die intentie er is en zegt: ‘Ik wil dat wel gewoon meteen duidelijk hebben vanaf het moment dat we daar zijn.’ Kirsten vindt dat prima en trekt een pijnlijke conclusie: ‘Hij is gewoon een leuke, aardige, lieve jongen die heel graag een relatie wil. Hij had waarschijnlijk heel veel hoop hierop en ik kan het hem niet geven.’