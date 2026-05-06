Releasedatum nieuwe album van The Rolling Stones mét Paul McCartney bekend

Tekst: Evelien Berkemeijer

The Rolling Stones hebben een nieuw album aangekondigd. Foreign Tongues, het 25e studioalbum van de band, verschijnt op 10 juli.

The Rolling Stones maakte het nieuws dinsdag 5 mei bekend. Op het album zijn naast Mick Jagger, Keith Richards en Ronnie Wood ook meerdere grote gastartiesten te horen, onder wie Paul McCartney, Steve Winwood, Robert Smith en Chad Smith.

Veertien nieuwe nummers

Foreign Tongues telt veertien nummers en luidt volgens de band een nieuw albumtijdperk in. Voorafgaand aan de release verschenen al twee nummers: openingsnummer Rough and Twisted en de eerste single In the Stars.

Opnames in Londen

Het album werd in minder dan een maand opgenomen in de Metropolis Studios in West-Londen. Andrew Watt, die eerder met de band samenwerkte aan Hackney Diamonds, nam opnieuw de productie op zich. ‘Het waren een paar zeer intense weken tijdens de opnames van Foreign Tongues,’ zei Jagger in een verklaring. ‘We hebben zo snel mogelijk gewerkt.’

Charlie Watts ook te horen

Ook bassist Darryl Jones en drummer Steve Jordan zijn op het album te horen. De band vond daarnaast een manier om Charlie Watts, die in 2021 overleed, bij Foreign Tongues te betrekken: er is een opname gebruikt van Watts achter het drumstel tijdens een van zijn laatste studiosessies.

Veel energie in de studio

Wood kijkt positief terug op het opnameproces. ‘De sfeer in de studio was zo creatief,’ zei hij. ‘De hele band was in topvorm gedurende het hele proces. Heel vaak lukte het in één keer. Ik hoop dat iedereen het geweldig vindt.’ Richards noemde de periode in Londen eveneens bijzonder: ‘Het was geweldig om weer in Londen te werken en die Londense sfeer om ons heen te hebben. Het was een maand vol intense energie. Voor mij draait het allemaal om het plezier. Ik ben gezegend dat ik dit kan doen en ik hoop dat het nog lang zo doorgaat.’