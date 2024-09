Vriendin Mick Jagger reageert op leeftijdsverschil

Melanie Hamrick (37) vindt het leeftijdsverschil met haar vriend Mick Jagger (81) geen probleem. De voormalig ballerina zegt niet te veel stil te staan bij het gat van 44 jaar.

“Ik denk er niet over na”, zegt Hamrick tegen The Times. “Iedereen heeft een eigen mening. Als je na gaat denken over andere meningen, waar je ook bent in je leven, heb je een probleem en ga je het analyseren”, vindt de Amerikaanse. “Ben ik gelukkig? Ja. Zijn de mensen in mijn leven gelukkig? Ja. Doe ik iemand kwaad? Nee. Oké, dan kan iedereen zich weer met z’n eigen zaken bezighouden”, zegt Hamrick naar aanleiding het leeftijdsverschil met haar rockende vriend.

Hamrick en Jagger ontmoetten elkaar backstage tijdens een concert van The Rolling Stones in Tokio in 2014. Twee jaar later verwelkomde het stel een zoon, het achtste kind van Jagger bij vijf vrouwen.