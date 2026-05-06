Alles ging mis voor optreden Roxeanne Hazes bij 5 mei-concert

Tekst: Evelien Berkemeijer

Vlak voor haar optreden tijdens het 5 mei-concert in Amsterdam liep voor Roxeanne Hazes naar eigen zeggen bijna alles mis.

De tv-kijker merkte daar niets van, vertelde Roxeanne Hazes na afloop in Shownieuws. Toch kijkt de zangeres terug op een bijzonder moment. ‘Wat is het groots, wat is het massaal. Het was echt magisch.’

Boot wilde niet starten

Tom van Shownieuws noemde het optreden een sprookje en wees op het moment waarop Roxeanne op een boot met lichtjes aankwam. Achter de schermen ging dat minder vlekkeloos dan het eruitzag. ‘Wat niemand weet is dat de boot niet startte en dat mijn geluid uitviel’, vertelt Roxeanne. ‘Alles wat zo’n beetje mis kon gaan, ging fout. Maar daardoor ook goed, want het was zo’n ontzettend bijzonder moment om dat in dat bootje te doen.’

Ontmoeting met koning en koningin

Voorafgaand aan het concert ontmoette Roxeanne koning Willem-Alexander en koningin Máxima. Ook dat vond ze heel bijzonder, al zorgde het voor de nodige spanning. ‘Daar was ik misschien nog wel het meest nerveus voor’, vertelt ze.

Knipoogde Roxeanne Hazes naar de koning?

Door de zenuwen ging ook die ontmoeting niet helemaal zoals gepland. Roxeanne denkt dat ze mogelijk een knipoog aan de koning heeft gegeven. ‘Ik weet het niet, in paniek’, lachte ze. Over het moment vertelde ze: ‘We werden allemaal op een rijtje gezet, dan geef je een hand en vervolgens voer je een gesprekje met elkaar. Ik was ook heel stil, terwijl: ik ben helemaal niet stil. Ik heb ADHD. Ik ben nooit stil.’