Bonnie Tyler herstelt na ziekenhuisopname met spoed

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bonnie Tyler herstelt van een spoedoperatie aan haar darmen. De 74-jarige zangeres werd opgenomen in het ziekenhuis in Faro, Portugal, waar ze een huis heeft.

Een woordvoerder laat weten dat de ingreep goed is verlopen. ‘De operatie is goed verlopen en ze herstelt nu. We weten dat haar familie, vrienden en fans zich zorgen maken over dit nieuws en haar een spoedig en volledig herstel toewensen.’

Spoedopname in Portugal

Bonnie werd met spoed naar het ziekenhuis gebracht voor een darmoperatie. De zangeres wordt behandeld in Faro, waar ze ook woont. Over de verdere omstandigheden rond de opname is niets meer bekendgemaakt.

Doorbraak met Total Eclipse of the Heart

Gaynor Hopkins, zoals Bonnie Tyler eigenlijk heet, werd geboren in een sociale huurwoning in Neath. Ze groeide op met een liefde voor muziek en werd later ontdekt door talentscout Roger Bell in een club in Swansea. In 1977 bracht ze haar eerste single Lost in France uit, maar haar grote doorbraak kwam met Total Eclipse of the Heart.

Miljard streams en grote erkenning

Total Eclipse of the Heart werd in 1983 een wereldhit. De radioversie van vier minuten stond twee weken op nummer één in het Verenigd Koninkrijk en vier weken in de Verenigde Staten. Drieënveertig jaar later passeerde het nummer de grens van een miljard streams op Spotify.

Tournee op de planning

De voor een Grammy genomineerde zangeres scoorde ook hits met onder meer Holding out for a Hero. In 2013 vertegenwoordigde ze het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival en tien jaar later werd ze benoemd tot MBE voor haar verdiensten voor de muziek. Later deze maand staan optredens in Malta en Duitsland gepland, gevolgd door shows in onder meer het Verenigd Koninkrijk, Oostenrijk, Hongarije, Turkije en Roemenië.