In de spotlight: Bonnie Tyler

Tekst: Sabine Krouwels

Voor elke hit kent Bonnie Tyler minstens zoveel flops. Haar carrière kwam moeilijk op gang, maar toen ze eenmaal op dreef was, was ze niet meer te stoppen. Mede dankzij haar kenmerkende schorre stem, die ze kreeg door slecht herstel na een stemoperatie. ’Ik stopte niet met praten.’

Bonnie’s leven en carrière laten zien dat doorzettingsvermogen en eigenzinnigheid loont. Haar muziek, persoonlijkheid en verhalen maken haar uniek.

Eurovisie Songfestival

In 2013 deed Bonnie Tyler mee aan het Eurovisie Songfestival met Believe In Me, dertig jaar na haar eerste afwijzing in 1983. Toen stond ze bovenaan de hitlijsten en vond ze het niet het juiste moment. Ze eindigde als negentiende, maar maakte zich daar weinig zorgen over. Bonnie vindt dat de wedstrijd te politiek is geworden en dat het een liedjesschrijfwedstrijd hoort te zijn, niet een buurmanspel.

Vroege jaren en doorbraak

Geboren als Gaynor Hopkins op 8 juni 1951 in Wales, groeide Bonnie op in een muzikaal gezin. Ze begon met zingen met een haarborstel als microfoon. Na een talentenjacht in 1969 begon ze serieus aan een zangcarrière, eerst als achtergrondzangeres en later in haar band Imagination. Haar naam veranderde uiteindelijk in Bonnie Tyler, nadat haar platenmaatschappij dat adviseerde.

Moeizame jaren van Bonnie Tyler

Haar beginjaren waren moeizaam: My! My! Honeycomb flopte, Lost In France deed het beter, en More Than A Lover werd zelfs verboden op televisie. Haar stem kreeg ze door een operatie aan de stembanden in 1977; door het negeren van rustadvies bleef ze praten, wat resulteerde in haar karakteristieke schorre stem. Later scoorde ze haar wereldhit It’s A Heartache.

Carrière-uitdagingen en samenwerking met Jim Steinman

Bonnie’s eerste albums deden het redelijk, maar haar derde en vierde flopten. Ze voelde druk om countrymuziek te maken en besloot van platenmaatschappij te wisselen en een nieuwe producer te zoeken: Jim Steinman. Ondanks aanvankelijke terughoudendheid nam hij haar rockdemo’s serieus, en samen maakten ze Total Eclipse Of The Heart, een van de meest geliefde powerballads ooit. Sommige van haar nummers werden later hits voor anderen: Bon Jovi (You Give Love A Bad Name), Tina Turner (The Best), Cher (Save All Your Tears) en Bryan Adams (Straight From The Heart).

Een Franse fan van Bonnie beweerde dat zij achttien maanden lang een affaire had met haar man Robert. Hij ontkende dit en noemde de fan ’een gestoord meisje’ Bron: German Select

Privéleven en loyaliteit

Bonnie is al sinds de jaren ’70 getrouwd met oud-judoka Robert Sullivan. Ze hebben een stabiele relatie ondanks jonge ontrouw en een incident in 2016, toen een fan beweerde een affaire met Robert te hebben gehad. Bonnie heeft daar nooit publiekelijk op gereageerd.

Guilty pleasures en huidige optredens

Bonnie heeft nooit haar authenticiteit verloren aan drank of drugs, geniet van een glas wijn en gebruikt een shotje Jack Daniels Red Bull voor optredens. Ze voelt zich totaal niet schuldig als haar muziek als ’guilty pleasure’ wordt gezien. Sterker nog, ze vindt het hilarisch en zegt: ’Als ik iemands guilty pleasure ben, nou, ga je gang.’

FOTO HEADER: GETTY IMAGES/JAKUBASZEK