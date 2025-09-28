In de spotlight: Lionel Richie

Tekst: Sabine Krouwels

Lionel Richie zingt de mooiste liefdesliedjes, maar in zijn eigen liefdesleven schijnt niet altijd de zon. Zijn eerste vrouw betrapte hem op vreemdgaan en zijn tweede vrouw eiste een fortuin tijdens hun scheiding. Met zijn huidige partner wil hij daarom niet meer trouwen. ’Mijn ex-vrouwen hebben dat verpest’

Toch blijft Lionel Richie een hopeloze romanticus, die het leven vol passie en muzikaliteit omarmt. Zijn carrière en privéleven zitten vol verrassende wendingen.

Liefde voor Nederland

Lionel is dol op Nederland. In 2023 vierde hij zijn verjaardag in Amsterdam met een rondvaart door de grachten. ’Het is een smeltkroes, een paradijs voor artiesten’, vertelde hij. Al blijft onze manier van fietsen hem verwarren: ’Ik snap nog steeds niet hoe je in amazonezit achterop een fiets kunt zitten.’ Tijdens zijn optreden in de Ziggo Dome grapte hij: ’Jullie zingen zo hard mee dat ík jullie eigenlijk zou moeten betalen.’

Tekst gaat verder onder foto.

In 1984 trad Lionel op tijdens de sluitingsceremonie van de Olympische Spelen in Los Angeles. Hij kreeg een affaire met een van de danseressen van dit optreden. Foto: PA Images via Getty Images.

Lionel Richie: van tennisbaan naar podium

Geboren op 20 juni 1949 in Tuskegee, Alabama, was Lionel eerst een getalenteerd tennisser met een studiebeurs. Na zijn studie economie overwoog hij priester te worden, maar koos hij uiteindelijk voor muziek. In 1968 werd hij saxofoonspeler bij The Commodores, ondanks podiumvrees: ’Als de gordijnen opengingen, liep ik met de gordijnen mee het podium af.’ Zijn bandgenoten overtuigden hem om zanger te worden, en The Commodores groeiden uit tot een populaire soulgroep.

Songwriter van formaat

Al snel viel Lionel op als songwriter. Hij schreef hits voor anderen, zoals Lady voor Kenny Rogers, waarvan hij het tweede couplet bedacht op de wc. In 1981 zong hij samen met Diana Ross Endless Love, een wereldhit. Zijn solocarrière begon in 1982 met ballades, en met het album Can’t Slow Down werd hij een internationale superster. Hits als All Night Long en zijn liefdesballades leverden hem de bijnaam ‘hartenkoning’ op.

Tekst gaat verder onder foto.

Lionel en Brenda adopteerden Nicole Camille Escovedo, beter bekend als Nicole Richie, op driejarige leeftijd. Haar biologische ouders hadden niet de financiële middelen om haar op te kunnen voeden. Foto: WireImage.

Liefde van Lionel Richie

In 1975 trouwde Lionel met Brenda Harvey. Ze adopteerden in 1983 Nicole Richie, toen twee jaar oud. Nicole kende later moeilijke tijden, waaronder een drugsverslaving, waarop Lionel zijn tournees stopte om er voor haar te zijn. ’Lionel Richie heeft 27 jaar aan Nicole Richie overleefd’, grapte hij tijdens een dankwoord in 2008. In 1984 begon Lionel een relatie met Diane Alexander, wat uitliep op een gewelddadige confrontatie met Brenda. Hun scheiding rond 1993 kostte hem veel emotioneel en financieel. In 1995 trouwde hij met Diane en kreeg twee kinderen, maar het huwelijk eindigde negen jaar later met een scheiding van twintig miljoen dollar.

Gelukkig met Lisa

Lionel is al meer dan tien jaar samen met Lisa Parigi, ruim veertig jaar jonger. Ze ontmoetten elkaar tijdens een etentje en klikten meteen. Trouwen wil hij niet meer vanwege de stress van eerdere huwelijken, maar kinderen sluit hij niet uit: ’Kinderen zijn geen probleem, ex-vrouwen wel.’ Voor Lionel blijft hij een hopeloze romanticus, ondanks alles.

Lees meer over Lionel Richie in Weekend editie 39, die vanaf 24 september in de winkels ligt. Bekijk hier meer ‘In de spotlight’ artikelen.

FOTO HEADER: ANP