Frank van der Lende andere vader dan verwacht: ‘Ben best streng’

Tekst: Sabine Krouwels

Radio-dj Frank van der Lende dacht altijd dat hij een hele vrije vader zou worden. Maar nu hij dat eenmaal is realiseert hij zich dat hij lang niet zo vrij is als hij ooit dacht. Hij is stiekem best wel streng als het aankomt op het doen en laten van zijn twee kinderen, deelt hij deze week in Weekend. “Ik hou van regels.”

Frank van der Lende geniet van het vaderschap. Zelfs zo erg dat hij er een podcast over maakt samen met foodinfluencer Leonie ter Veld, genaamd Kinderen!!!. Hierin deed de radio-dj een onverwachte ontdekking over zijn ouderschapsstijl. “Leonie en ik dachten in het begin dat onze stijlen heel erg op elkaar leken, omdat we allebei best een nuchtere manier van opvoeden hebben. Maar er blijken toch veel dingen anders te zijn.”

Lees ook: Frank van der Lende opnieuw vader geworden

Streng

Voor Frank was er met name één ding dat hij van zichzelf helemaal niet had gerealiseerd. “Zo ben ik erachter gekomen dat ik eigenlijk best wel streng ben. Ik dacht dat ik heel vrij was en dat ben ik óók, maar ik hou tegelijkertijd wel van regels.”

Tegeltjeswijsheid

Frank leert veel door het maken van de podcast. Zo ook de tegeltjeswijsheid ‘goed voorbeeld doet goed volgen’. “Dat voelt misschien als een loze kreet die je vroeger wel eens hoorde, maar ik merk echt dat mijn kinderen mij nadoen. Dat is letterlijk, maar ook hoe ik me opstel naar anderen. Doe het goede en ze doen je na.”

