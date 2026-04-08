OGENE duikt in ongemakkelijke onderwerpen, zoals seks: ‘Beetje ongemakkelijk’

Tekst: Sabine Krouwels

Lisa, Amy en Shelley van OGENE mogen dan zussen zijn en veel met elkaar optrekken, er zijn nog genoeg dingen die ze niet van elkaar weten. Of liever zelfs geen weet van willen hebben. Want sommige onderwerpen zijn best ongemakkelijk om met je zussen te bespreken. ’Bepaalde dingen hoeven we niet van elkaar te weten.’

Na Nul Gêne kwamen de dames van OGENE eind vorig jaar met een nieuwe podcast: Wat Is Je Nummer? Aan de hand van thema’s en liedjes willen Lisa, Amy en Shelley Vol elkaar nóg beter leren kennen. Want ondanks dat de drie zussen intensief met elkaar samenwerken en veel tijd met elkaar doorbrengen, zijn er genoeg kanten die ze minder goed van elkaar kennen. ’Sterker nog, best wel veel!’, deelt Lisa met Weekend tijdens de première van Showgirls Don’t Cry.

Ongemakkelijke gesprekken

Volgens Amy vertellen ze elkaar heel veel, maar bij lange na niet alles. ’Daarom dachten we bij de eerste aflevering: laten we maar gelijk goed met de deur in huis vallen en het over seks hebben. Want dat is iets wat je met je zussen niet heel vaak bespreekt.’ ’Wij niet in ieder geval’, vult Lisa aan. ’Dat is toch ’n beetje ongemakkelijk.’

Dingen die je niet hoeft te weten

Als Amy vertelt dat alles wordt besproken, vult Lisa aan: ’Maar alleen in de podcast, want normaal gesproken doen we dat dus niet zo vaak. Bepaalde dingen hoeven we echt niet van elkaar te weten.’ Voor Amy is dat iets minder waar: ’Ik vind het vaak wel leuk om het erover te hebben, maar ik snap echt wel dat het met je zussen een beetje te dichtbij komt. Nu we de podcast opnemen, leren we gaandeweg hoe we op bepaalde dingen reageren. Soms reageren mijn zussen heel anders op dingen die ik vertel dan ik had verwacht. Maar dat ligt echt aan de onderwerpen en is heel uiteenlopend.’

Lees meer van het interview met de OGENE-zussen in Weekend editie 15, vanaf 8 april in de winkels.