Robbert Rodenburg besteedt aandacht aan partnergeweld tegen mannen

Tekst: Evelien Berkemeijer

In de tweede aflevering van Taboes staat partnergeweld tegen mannen centraal.

Presentator Robbert Rodenburg spreekt over geweld in relaties tussen vrouwen en mannen, maar ook over geweld tussen mannen binnen een homoseksuele relatie. Met open gesprekken en persoonlijke verhalen laat het programma zien dat geweld in relaties iedereen kan raken, ook mannen. Daarmee wil de aflevering een onderwerp bespreekbaar maken waar nog vaak stilte omheen hangt.

Stilte doorbreken

Partnergeweld wordt vaak gezien als een probleem dat vooral vrouwen treft, maar ook mannen krijgen te maken met fysiek en psychisch geweld binnen hun relatie. Schaamte, ongeloof en hardnekkige rolpatronen zorgen ervoor dat dit onderwerp voor veel mannen een taboe blijft. In Taboes probeert Robbert die stilte te doorbreken en ruimte te maken voor een ander geluid. Volgens Robbert is het belangrijk dat mannen hun ervaringen delen. ‘Veel mannen denken dat ze sterk moeten zijn en hun problemen zelf moeten oplossen. Maar juist door te delen wat je meemaakt, ontstaat erkenning. Met deze serie willen we laten zien dat je niet de enige bent die worstelt met een taboe.’

Tekst gaat verder onder afbeelding.

Still uit aflevering twee van Taboes met Robbert Rodenburg

Persoonlijke verhalen

Robbert spreekt drie mannen die openhartig hun verhaal delen. Zij vertellen over de complexiteit, vernedering en angst die partnergeweld met zich meebrengt, maar ook over onmacht, schaamte en het gevoel nergens terecht te kunnen. De presentator gaat ongemakkelijke vragen daarbij niet uit de weg en stelt ze juist expliciet: ‘Waarom deed je niets terug?’ en ‘Waarom ging je niet bij haar weg?’ Zo laat de aflevering zien hoe complex afhankelijkheid, schaamte en machtsverhoudingen kunnen zijn.

De tweede aflevering van Taboes is te zien op donderdag 19 maart op NPO Start en op donderdag 26 maart om 21.30 uur op NPO 3.

Beeld: KRO-NCRV / Noémi Sarpe