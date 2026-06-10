Loiza Lamers ziet leven als cadeau: ‘Jongere zelf zou het nooit geloven’

Tekst: Sabine Krouwels

Model, presentatrice en binnenkort ook actrice. Loiza Lamers begint aan een nieuw hoofdstuk in haar carrière. Ze moet zichzelf af en toe knijpen als ze zich bedenkt wat er allemaal op haar pad komt. Loiza is ervan overtuigd dat haar jongere zelf haar nooit zou geloven als ze zou kunnen vertellen waar haar leven haar heeft gebracht, deelt ze deze week in Weekend. “Cliché, maar waar.”

Loiza Lamers gaat een nieuwe stap maken in haar carrière. Ze duikt namelijk vanaf eind dit jaar het theater in met de voorstelling Boeing Boeing. Dit acteerdebuut is een bijzondere toevoeging aan een toch al bijzondere loopbaan. Sinds ze in 2015 Holland’s Next Top Model won, rolt ze van het ene hoogtepunt in het andere. “Ik vind alles wat ik in mijn leven mag doen uniek”, deelt ze in Weekend.

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Cliché

Loiza had nooit gedacht dat haar leven haar zou brengen naar het punt waar ze nu is. “Als ik dit aan mijn jonge zelf had kunnen vertellen, dan had ze me nooit geloofd! Dat meen ik echt. Het is een cliché, maar het is echt waar.”

Voor gek

Dat Loiza nu gaat acteren vindt ze ontzettend leuk, maar natuurlijk ook wel een beetje spannend. Vooral de druk om het goed te willen doen speelt daarbij een rol. “Ik denk dat ik de repetities het spannendst vind, omdat ik mezelf daar op een nieuwe manier moet gaan neerzetten. Ik ben altijd wel een beetje bang dat ik het dan niet goed doe. Of dat ik mezelf een beetje voor gek zet.”

Lees het hele interview met Loiza Lamers in Weekend editie 24, vanaf 10 juni in de winkel. Liever bestellen? Dat kan hier.