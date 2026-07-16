John West trots op twintig jaar in het vak: ‘Dat moeten mensen nog maar eens zien te halen’

Tekst: Sabine Krouwels

John West draait al twintig jaar mee in een genre dat populairder is dan ooit, maar nog altijd niet overal serieus wordt genomen. Toch heeft hij zich staande gehouden tussen alle artiesten die kwamen en gingen. En dat voelt als een overwinning. ‘Bijna een prijs waard.’

John West zit dit jaar twintig jaar in het vak en dat mag gevierd worden! Hij is niet van plan om deze mijlpaal stilletjes voorbij te laten gaan en geeft in december een jubileumconcert in Ahoy. ‘Het voelt als een kroon op m’n werk’, vertelt hij aan Weekend.

Stabiel in het vak

Twintig jaar lang stabiel in de markt blijven is iets heel speciaals, vertelt John. ‘Ik heb in die jaren veel mensen zien komen en gaan. Dus ik vind het knap dat ik mezelf staande heb gehouden in deze grote vijver vol vissen. Dat wil ik graag vieren.’ Hij ziet tegenwoordig veel artiesten meteen één grote hit scoren en daarmee op alle grote festivals staan. Dat vindt hij ook hartstikke knap. ‘Maar twintig jaar stabiel in het vak zitten, dat moeten mensen nog maar eens zien te halen. Dat is echt lang. Het is bijna een prijs waard en die heb ik mezelf gegeven door naar Ahoy te gaan.’

Twintig jaar geleden

John begon met zingen op zijn achttiende verjaardag. ‘Tijdens mijn verjaardagsfeestje kreeg ik een microfoon in m’n hand en ik zong voor de gein een paar liedjes. Achteraf zei iedereen dat ik goed kon zingen, maar ik dacht: die zijn gewoon dronken. Toen ze het de dagen erna bleven zeggen, dacht ik: nu zijn ze nuchter, misschien zit er toch een kern van waarheid in. Toen heb ik drie demo’s ingezongen in de studio van een vriend en dat klonk helemaal niet zo slecht.’ Omdat hij al dj was, ging John verder als zingende dj. Tot mensen hem steeds vaker wilden boeken voor alleen zingen. ‘Toen heb ik m’n repertoire uitgebreid met onder meer liedjes van Wolter Kroes en René Froger.’

Belangrijke artiesten voor John West

Waarom deze twee artiesten? ‘Ik ben begonnen met zingen door Mike Peterson. Hij was degene die me het podium optrok op m’n achttiende verjaardag. Wolter Kroes heeft me in het begin geholpen met het vinden van een platenmaatschappij, want ik had er natuurlijk de ballen verstand van. Hij heeft ervoor gezorgd dat mijn liedjes op de radio kwamen en dat je ze in winkels kon kopen. René Froger is de afgelopen jaren een heel goede vriend geworden en heeft me ook veel geholpen. Zo ben ik al zes keer gastartiest bij De Toppers geweest.’

Werken voor respect

In de afgelopen twintig jaar heeft John West weleens harder moeten werken voor respect dan artiesten in andere genres. ‘Maar Nederlandstalig is een olievlek die steeds groter wordt en ik denk dat die vlek over een paar jaar over het hele land is uitgespreid. Dat zie je al op festivals. Die komen er niet meer onderuit om ook een Nederlands podium aan hun programma toe te voegen. Naast het hoofdpodium is dat vaak een van de drukstbezochte podia.’

John West vertelt meer over Ahoy, contact met fans en rust nemen in Weekend editie 29. Die ligt vanaf 15 juli in de winkels en is hier online te bestellen.