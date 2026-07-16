De woorden van Bonnie Tyler die na haar overlijden extra hard aankomen

Tekst: Sabine Krouwels

Bonnie Tyler leek nog lang niet klaar met zingen. Ze maakte plannen, stond recent nog op het podium en geloofde in haar herstel. Maar na weken vol medische zorgen kwam er toch een verdrietig einde aan het leven van de zangeres met die onvergetelijke rauwe stem.

De laatste weken van Bonnie Tyler stonden in het teken van hoop en zorg. In het voorjaar werd de Welshe zangeres opgenomen in een ziekenhuis in Faro, Portugal, waar zij al jaren een huis had. Ze moest daar met spoed worden geopereerd aan haar darmen. Kort daarna werd zij door artsen in een kunstmatige coma gebracht, zodat haar lichaam kon herstellen.

Eerst nog goed nieuws

Half juni kwam er nog voorzichtig goed nieuws. Haar familie en team lieten weten: ’Bonnie ligt niet langer in coma, maar ze is nog steeds erg ziek en ligt op de intensive care.’ Maar het herstel kwam er niet meer. Op 8 juli overleed Bonnie, toch enigszins onverwacht, op 75-jarige leeftijd. De schok is groot omdat Bonnie kort daarvoor nog vol plannen zat. In maart stond ze nog op het podium in Londen. Tegen Hello! zei ze toen dat ze zich sterk genoeg voelde om door te gaan. ’Ik voel me op dit moment t genoeg – afkloppen – en ik geniet echt van de shows.’

Ze deed dagelijks pilates en had zich laten behandelen aan haar knieproblemen. Daarover zei ze nuchter: ’Ik heb geen nieuwe knieën gekregen. De artsen hebben mijn knieën alleen schoongemaakt en dat is heel goed gegaan.’ De zin die nu extra hard binnenkomt, is misschien wel deze: ’Als je je gezondheid hebt, heb je alles.’

Bonnie haar stem

Bonnie werd geboren als Gaynor Hopkins in Skewen, Wales. Haar jeugd was eenvoudig. Haar vader werkte in de mijnen en zelf zong ze eerst in cafés en clubs. Een operatie aan haar stembanden veranderde haar stem voorgoed. Waar anderen misschien bang zouden zijn geweest voor zo’n rauw geluid, maakte Bonnie er haar kracht van. Met It’s A Heartache brak ze eind jaren zeventig internationaal door. Daarna volgde haar grootste succes: Total Eclipse Of The Heart. Het liedje werd in 1983 een wereldhit en bleef altijd aan haar kleven. Ze kreeg meerdere Grammy-nominaties en bleef generaties aanspreken.

Reacties op overlijden

Na haar overlijden stroomden de reacties binnen. Catherine Zeta-Jones, familie via Robert, noemde haar ’een buitengewone vrouw met een stem die daarbij paste’. Ook Bryan Adams stond stil bij haar talent. ’Ze had zo’n geweldige stem.’ Haar familie vroeg om privacy en schreef: ’We zijn diepbedroefd.’ Voor fans blijft vooral die stem achter: warm, rauw, groot en meteen herkenbaar.

Lees meer over Bonnie Tyler in Weekend editie 29. Vanaf 15 juli in de winkels en hier online te bestellen.