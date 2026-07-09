Bonnie Tyler op 75-jarige leeftijd overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Bonnie Tyler is op 75-jarige leeftijd overleden in een ziekenhuis in Portugal. De Welshe zangeres, bekend van hits als Total Eclipse of the Heart, Holding Out for a Hero en It’s a Heartache, lag eerder in coma na complicaties bij een spoedoperatie aan een geperforeerde darm.

De BBC meldt dat de zangeres onverwacht is overleden aan de ziekte waarvoor ze werd behandeld. Op haar officiële website reageerden haar familie en team diepbedroefd. Bonnie Tyler laat haar echtgenoot Robert Sullivan achter, met wie ze meer dan vijftig jaar getrouwd was.

Familie vraagt om privacy

Op de officiële website van Bonnie Tyler verscheen donderdagochtend een verklaring over haar overlijden. ‘De familie en het team van Bonnie zijn diepbedroefd om aan te kondigen dat Bonnie gisteravond onverwacht is overleden in een ziekenhuis in Portugal als gevolg van de ziekte waarvoor ze werd behandeld.’ In mei werd de artiest, afkomstig uit Skewen in Zuid-Wales, in een kunstmatige coma gebracht na een spoedoperatie aan haar darmen. Vorige maand meldde haar woordvoerder dat ze uit de coma was ontwaakt, maar nog steeds ‘erg ziek was en op de intensive care lag’. De verklaring vervolgde: ‘We zullen binnenkort een verdere verklaring afgeven, maar vragen nu om privacy om dit tragische verlies te verwerken.’

Doorbraak met grote hits

De zangeres werd ontdekt door talentscout Roger Bell in een club in Swansea en bracht in 1977 haar eerste single Lost in France uit. Datzelfde jaar verscheen It’s a Heartache, de country-popballade waarmee ze de vierde plaats in de Britse singlelijst en de derde plaats in de Amerikaanse Billboard Hot 100 bereikte. Haar grootste succes kwam in 1983 met Total Eclipse of the Heart, dat aan beide kanten van de Atlantische Oceaan de nummer 1-positie haalde. Daarmee werd Bonnie de eerste Welshe artiest met een nummer 1-hit in de Verenigde Staten.

Total Eclipse of the Heart bleef populair

Total Eclipse of the Heart werd geschreven door Jim Steinman, die ook werkte als tekstschrijver voor Meat Loaf. Het nummer heette oorspronkelijk Vampires in Love, omdat het was geschreven voor een musicalversie van Nosferatu. ‘Ik word er nooit moe van om het te zingen,’ vertelde Bonnie onlangs aan BBC News. ‘Ik vind het geweldig omdat iedereen staat te popelen om het mee te zingen.’ De zangeres kreeg een Grammy-nominatie voor de hit en nog twee nominaties voor het album Faster Than the Speed of Night en de single Here She Comes.

Onderscheiden voor haar muziek

Steinman schreef ook Holding Out for a Hero, de bombastische pop-rockanthem uit de jaren 80 die werd opgenomen voor de soundtrack van Footloose en later te horen was in Shrek 2. De zangeres vertegenwoordigde het Verenigd Koninkrijk op het Eurovisie Songfestival in 2013, waar ze negentiende werd van de 26 deelnemers. In 2023 werd ze benoemd tot MBE voor haar verdiensten voor de muziek. Vorig jaar bracht ze met David Guetta en Hypaton nog een clubversie van Total Eclipse of the Heart uit onder de titel Together. Dit jaar overschreed het originele nummer, 43 jaar na de release, de grens van een miljard streams op Spotify. ‘Ik ben echt blij, als je erover nadenkt, zijn er maar 8,3 miljard mensen op de wereld’, zei Bonnie daarover.