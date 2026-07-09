Felle reactie op Ushi bleef Wendy van Dijk bij: ‘Een klein trauma’

Tekst: Evelien Berkemeijer

In een nieuwe aflevering van Wat een tijd! stapt Gijs Staverman in de tijdmachine met Wendy van Dijk. Samen blikken ze terug op de jaren 80 en 90, en daarbij komt ook typetje Ushi voorbij.

Wendy van Dijk lacht mee met een fragment waarin Ushi aan Lionel Richie vraagt: ‘Is it me you’re looking for?’ Vervolgens licht ze toe dat het voor de gek houden, begon met BN’ers. Eén reactie na zo’n onthulling is haar altijd bijgebleven.

Felle reactie op Ushi

Er was namelijk ook iemand die totaal niet geamuseerd was na de onthulling, vertelt Wendy. Ze noemt het zelf ‘een klein trauma’, omdat ze niet eerder was ontvangen zonder lof nadat duidelijk werd dat zij achter Ushi zat. Dit keer werd er gereageerd met ‘am I supposed to laugh now?’, omdat het impertinent zou zijn. Dat was het ook, zegt Wendy, want dat was de grap. ‘Daar was ik natuurlijk heel erg van geschrokken want het was echt fel. Op een gegeven moment stond ze op, liep ze weg.’ Twijfelen of ze moest stoppen, deed ze daarna niet. Wel realiseerde Wendy zich ineens dat mensen het ook niet leuk konden vinden, want tot dat moment was ze verwend met positieve reacties.

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Oude televisie in een andere tijd

Wendy benadrukt dat ze het daarbij niet over vandaag de dag heeft. ‘Dat we het hier überhaupt over hebben is al pittig en daar gaan vast veel reacties op komen.’ Gijs benoemt dat ze in een tijdmachine zitten en daarom terugblikken op dat moment. Wendy noemt ook oude tv-programma’s als Over De Roooie en Boobytrap, die nu niet meer zouden kunnen. Als Gijs vraagt waarom Ushi nu niet meer kan, vertelt Wendy dat het nooit de intentie was om een nationaliteit belachelijk te maken. ‘Het ging gewoon om een miscommunicatie in het Engels. Daarna, daar zat natuurlijk de grap, gewoon een oversekste journalist die het heel normaal vond om hele impertinente vragen te stellen.’ Daarbij ging het volgens Wendy ook over cultuurverschillen.

Waarom Ushi stopte

Op de vraag waarom ze toentertijd gestopt zijn, vertelt Wendy dat ze vaak naar Los Angeles zijn afgereisd. ‘We zijn echt heel vaak nog naar Los Angeles afgereisd. Ik geloof dat het gewoon wel op was met de sterren die wij kregen. En toen we begonnen bestond online op die manier ook niet, misschien heeft online ons ook wel een beetje ingehaald.’ Daarmee doelt ze op mensen die de naam Ushi konden googelen en daardoor al op voorhand wisten wie er achter het typetje zat.

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Eerdere uitspraken Wendy van Dijk over Ushi

Hoewel Wendy erkent dat Ushi in deze tijd niet meer zou kunnen, deed ze het typetje recentelijk nog na in een programma van StukTV. Wel zei Wendy tegen BNNVARA: ‘Op het moment dat je erachter komt, zeker in een tijd als deze, dat het kwetsend kan zijn voor een bepaalde groep mensen, dan moet je dat ook niet meer willen maken, dat snap ik heel goed.’

Eerder verscheen online een dm-gesprek uit 2022 over de typetjes Ushi en Dushi. Daarin zei Wendy: ‘Acteren heeft niks met racisme te maken’, en ‘genoeg zelfreflectie hier’. Ze gaf aan het jammer te vinden dat een kijker zich aangevallen of beledigd voelde, maar voegde toe dat veel nationaliteiten op de hak worden genomen. ‘Alles wordt veel te serieus genomen. Is gewoon niet nodig. Nogmaals Ushi is het beste voorbeeld. Dat kon jarenlang en nu zou het niet meer kunnen. Door wie of wat komt dat?’