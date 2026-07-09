Harry Slinger openhartig over zware strijd tegen kanker: ‘Voor mijn vrouw en onze kinderen hield ik me groot’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Harry Slinger had nooit gedacht dat hij noodgedwongen zijn agenda zou moeten leegmaken. De normaal zo onvermoeibare Drukwerk-zanger kreeg darmkanker, onderging een zware operatie en woog daarna nog maar 62 kilo.

Na weken van revalidatie en herstel staat Harry Slinger vrijdagavond weer op het podium. De zanger is vooral opgelucht dat hij goed nieuws kreeg na een angstige periode in het ziekenhuis.

Onverwachte diagnose

De diagnose kwam voor Harry Slinger volledig uit de lucht vallen. ‘Ik voelde me kerngezond. Ik had geen pijn of andere klachten’, vertelde hij aan Privé. Nadat hij werd verrast door een bloeding, meldde hij zich bij de huisarts, die hem direct doorstuurde naar de specialist. Bij een coloscopie werd een kwaadaardige tumor in zijn dunne darm ontdekt. ‘Ze probeerden meteen weefsel af te nemen voor onderzoek, maar dat lukte niet. De tumor was te veel ingekapseld, waardoor een biopsie niets opleverde. De enige oplossing was opereren.’

Zwaar herstel na operatie

Na de ingreep dacht Harry dat hij maar een paar dagen in het ziekenhuis zou blijven om daarna thuis verder aan te sterken. Dat liep anders. ‘Maar dat viel tegen. Toen ik bijkwam uit de narcose, kwam mijn spijsvertering niet op gang. Het duurde twee weken voordat ik weer beetje bij beetje kon eten. In die tijd viel ik tien kilo af. Ik woog nog maar 62 kilo!’ De periode na de operatie bleek daardoor veel zwaarder dan hij vooraf had verwacht.

Opluchting na goed nieuws

Wat nu overheerst, is vooral opluchting, vertelt Harry aan De Telegraaf. ‘Een paar dagen na de operatie kreeg ik te horen dat er geen uitzaaiingen waren gevonden. Bij de laatste controle vertelde de specialist dat ik helemaal schoon ben. Dat was natuurlijk fantastisch nieuws. Ik hoef dus niet met de angst te leven dat de kanker weer opduikt.’ Daarmee kan de zanger de zware periode langzaam achter zich laten.

Angst voor zijn gezin verborgen

Toch geeft Harry toe dat hij tijdens zijn ziekenhuisperiode behoorlijk bang is geweest. ‘Toen ik me meldde voor de operatie, maakte ik me meer zorgen dan acht jaar geleden, toen ik een hartoperatie onderging waarbij vier stents werden geplaatst. Ik liet het niet merken, maar ik dacht echt dat mijn einde misschien in zicht was. Voor mijn vrouw en onze kinderen hield ik me groot. Zij hebben behoorlijk in spanning gezeten.’ Vrijdagavond keert hij terug naar het podium, na een periode waarin even alles onzeker was.

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BRON: DE TELEGRAAF