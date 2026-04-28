Concerten geannuleerd: Drukwerk-zanger Harry Slinger heeft darmkanker

Tekst: Evelien Berkemeijer

Drukwerk-zanger Harry Slinger heeft darmkanker. Dat meldt de band op Facebook.

Volgens Drukwerk kan de kanker operatief worden verwijderd. De ingreep staat voor vandaag gepland. Harry Slinger ontvangt veel steun van fans en volgers onder het bericht.

Operatie Harry Slinger gepland

De band schrijft: ‘Vrienden, we hebben helaas minder leuk nieuws. Recent is bij Harry darmkanker geconstateerd. Gelukkig kan het operatief worden verwijderd. (…) Het is natuurlijk even schrikken, maar Harry voelt zich op dit moment niet ziek en we zien de behandeling met vertrouwen tegemoet. Na de operatie volgt uiteraard een herstelperiode.’

Concerten geannuleerd

Door de ziekte van Harry moeten meerdere concerten worden geannuleerd. Drukwerk laat weten te begrijpen dat dit gevolgen heeft voor betrokkenen: ‘Wij begrijpen dat dit voor de organisatoren, onze fans en andere betrokkenen heel vervelend nieuws is.’

Dank voor steun

De band bedankt fans voor hun steun en blijft positief over de toekomst. ‘We houden jullie op de hoogte en willen onze fans enorm bedanken voor alle steun, de energie die wij van jullie krijgen houdt ons jong! We zijn nog heel wat van plan, dus we gaan nog niet naar huis, nog lange niet… nog lange niet…’