Disney houdt voet bij stuk ondanks Trumps woede over Jimmy Kimmel

Tekst: Evelien Berkemeijer

Disney lijkt niet van plan te zijn toe te geven aan de druk vanuit het Witte Huis en de FCC rond Jimmy Kimmel. Na eerdere commotie over de late-nightpresentator kiest het bedrijf nu vooral voor stilte en juridische standvastigheid.

De kwestie draait om nieuwe kritiek van Donald Trump op Jimmy Kimmel en om stappen van FCC-voorzitter Brendan Carr richting Disney. Carr wil de uitzendlicenties van Disney-zenders versneld laten beoordelen. In de televisiewereld wordt die aanpak gezien als ongebruikelijk en politiek geladen.

Lees ook: Jimmy Kimmel verdedigt grap over Melania Trump: ‘Geen oproep tot moord’

Disney reageert terughoudend

Disney heeft slechts beperkt gereageerd op de kwestie. Het bedrijf stelt dat het vertrouwen heeft in zijn positie als vergunninghouder. ‘We zijn ervan overtuigd dat onze staat van dienst aantoont dat we nog steeds voldoen aan de eisen als vergunninghouders onder de Communications Act en het Eerste Amendement, en we zijn bereid dat via de juiste juridische kanalen aan te tonen’, aldus Disney. ‘Onze focus blijft, zoals altijd, gericht op het bedienen van kijkers in de lokale gemeenschappen waar onze stations actief zijn.’

Kritiek op aanpak FCC

De stap van de FCC om Disney sneller al zijn licenties opnieuw te laten aanvragen, krijgt kritiek uit de omroepwereld. Curtis LeGeyt, CEO van de National Association of Broadcasters, noemt de aanpak in strijd met de gebruikelijke procedure. ‘Het verlengingsproces van de uitzendlicenties van de FCC moet gebaseerd zijn op voorspelbaarheid, eerlijkheid en transparantie, principes die weerspiegeld worden in de licentievoorwaarden die het Congres heeft vastgesteld en later heeft verlengd. Het bijna ongekende verzoek van het Media Bureau aan één bedrijf om snel al zijn licenties opnieuw aan te vragen – in plaats van de traditionele handhavingsprocedure te volgen – druist in tegen deze principes en creëert aanzienlijke onzekerheid voor alle omroepen’, aldus de CEO.

Trump wil dat Kimmel verdwijnt

Trump heeft opnieuw opgeroepen tot maatregelen tegen Jimmy Kimmel Live!. Aanleiding is een grap van de presentator over een ‘zwangere weduwe’, die hij maakte vóór een gewelddadig incident buiten het White House Correspondents Dinner. De regering-Trump zou die context nu gebruiken om druk te zetten op Kimmel en Disney. Eerder haalde Disney de presentator tijdelijk van de buis na dreigementen van Carr, maar dit keer lijkt het bedrijf niet dezelfde koers te kiezen.

Lees ook: Catherine Keyl haalt uit naar Melania Trump

Kimmel beroept zich op vrije meningsuiting

Kimmel ging maandagavond zelf in op de commotie. In zijn monoloog wees de presentator op het recht op vrije meningsuiting. ‘Ik moet erop wijzen dat Donald Trump mag zeggen wat hij wil, net als u en ik, net als wij allemaal,’ zei hij. ‘Want volgens het Eerste Amendement hebben wij als Amerikanen recht op vrije meningsuiting.’