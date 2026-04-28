Jimmy Kimmel verdedigt grap over Melania Trump: ‘Op geen enkele manier opgeroepen tot aanslag’

Tekst: Lisa Manche

Talkshowhost Jimmy Kimmel heeft zijn grap over first Melania Trump verklaard, nadat president Trump opriep om hem te laten ontslaan.

Grap over Melania

Maandag legde Trump op Truth Social een verband tussen de schietpartij bij het Correspondents’ Dinner zaterdag en een grap die Jimmy een aantal dagen voor de schietpartij maakte. Hij zei in zijn programma dat Melania straalde als iemand die verwacht snel weduwe te worden.

Ging over leeftijdsverschil

Jimmy licht in de show van maandag zijn opmerking toe: “Ik zei: ‘Onze First Lady Melania is hier. Kijk naar haar, zo mooi. Mevrouw Trump, u hebt een gloed als een verwachtingsvolle weduwe.’ Wat duidelijk een grap was over hun leeftijdsverschil. Het was een heel lichte roast-grap over het feit dat hij bijna tachtig is en zij jonger dan ik.”

Geen oproep tot aanslag

De talkshowhost laat weten dat hij op geen enkele manier wil oproepen tot een aanslag op de president. “En dat weten ze. Ik heb jarenlang heel uitgesproken gewaarschuwd tegen wapengeweld”, vertelt hij. “En ik ben het er ook mee eens dat haatdragende en gewelddadige retoriek iets is wat we moeten afwijzen”, vervolgt hij, verwijzend naar de eerdere verklaring van de first lady op X.

Jimmy kon het toch niet laten om uit te halen naar de president. “Ik denk dat een gesprek hierover met uw echtgenoot een goed moment is om daarmee te beginnen.”

BRON: AD. FOTO:RANDY HOLMES/DISNEY VIA GETTY IMAGES