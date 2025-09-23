Jimmy Kimmel

Jimmy Kimmel weer terug op tv na akkoord met Disney

Tekst: Denise Delgado

23/09/2025

Goed nieuws voor Jimmy Kimmel (57)! De presentator is vanaf dinsdag weer terug met zijn talkshow ‘Jimmy Kimmel Live’. Dat bevestigt Disney, dat na intensieve gesprekken met Jimmy tot een akkoord kwam over zijn terugkeer.

Gespannen situatie

Vorige week lag de show plots stil na scherpe opmerkingen van Jimmy over de onlangs vermoorde conservatieve activist Charlie Kirk. Vooral zijn kritiek op president Donald Trump zou bij Disney en zender ABC tot zorgen hebben geleid. ‘Afgelopen woensdag hebben we besloten de productie van de show op te schorten om een gespannen situatie in een emotionele periode voor ons land niet verder aan te wakkeren,’ aldus Disney in een verklaring.

Medewerkers zonder werk

Na enkele dagen van overleg is besloten de productie toch weer op te starten, mede om te voorkomen dat de vele medewerkers opnieuw zonder werk komen te zitten, zoals tijdens de stakingen in Hollywood twee jaar geleden.

Niet iedereen juicht zijn rentree toe. President Trump sneerde tijdens een staatsbezoek aan het Verenigd Koninkrijk dat Kimmel ‘niet getalenteerd’ is en dat zijn talkshow allang gestopt had moeten worden.

Vertrouwen weer terug

Toch lijkt Disney vertrouwen te houden in de komiek, die de show al sinds 2003 presenteert. Of Jimmy zijn satire over Trump de komende tijd zal afzwakken, valt nog te bezien.

Het ontslag zorgde ook internationaal voor opschudding. In Nederland kon Arjen Lubach het niet laten om precies te zeggen wat Jimmy zelf niet mocht uitspreken. Bekijk de video hieronder:

