Latenightshow Jimmy Kimmel geannuleerd na uitspraken Charlie Kirk

Tekst: Evelien Berkemeijer

De Amerikaanse zender ABC heeft besloten om de populaire latenightshow van Jimmy Kimmel voorlopig stop te zetten. De beslissing volgde op felle kritiek op opmerkingen die Jimmy maakte naar aanleiding van de moord op de conservatieve activist Charlie Kirk.

‘Jimmy Kimmel Live zal voor onbepaalde tijd worden onteigend’, verklaarde een woordvoerder van het Disney-netwerk.

Kritiek op Kirk en Trump van Jimmy Kimmel

In zijn monoloog zei Kimmel maandagavond: ‘De Maga Gang probeert wanhopig deze jongen die Charlie Kirk heeft vermoord te karakteriseren als iets anders dan een van hen en doet er alles aan om er politieke punten mee te scoren.’ Hij hekelde ook de vlaggen die halfstok werden gehangen en bespotte president Donald Trump: ‘Dit is niet hoe een volwassene rouwt om de moord op iemand die hij een vriend noemt. Dit is hoe een vierjarige rouwt om een goudvis.’ Kort na de bekendmaking van zijn schorsing verliet Kimmel zonder commentaar de studio in Los Angeles. Fans die voor de opname stonden te wachten, reageerden teleurgesteld. ‘Vrijheid van meningsuiting. Hij deelde zijn mening en wordt geannuleerd. Voor mij is dat bizar,’ zei een van hen tegen de BBC.

Omroepen en toezichthouder grijpen in

Nexstar Media, een van de grootste eigenaars van lokale stations, kondigde aan Jimmy Kimmel Live ‘voor de nabije toekomst, te beginnen met de show van vanavond’ niet meer uit te zenden. Volgens Nexstar waren de opmerkingen van Jimmy Kimmel ‘beledigend en ongevoelig’ en niet representatief voor hun gemeenschappen. Ook Sinclair, de grootste ABC-gelieerde groep, volgde dit voorbeeld en vervangt de show vrijdag door een herdenkingsprogramma voor Kirk.

Brendan Carr, de door Trump aangestelde voorzitter van de Federal Communications Commission, prees het besluit en noemde Jimmy zijn optreden ‘het ziekste gedrag mogelijk’. Hij benadrukte dat omroepen een publieke licentie hebben en dus een verantwoordelijkheid dragen. Het enige Democratische FCC-lid Anna Gomez reageerde daarentegen kritisch en waarschuwde voor censuur.

Politieke steun en protest

President Trump vierde de schorsing openlijk en noemde het ‘geweldig nieuws voor Amerika’. Op sociale media schreef hij: ‘De kijkcijfers van Jimmy Kimmel Show zijn GEANNULEERD. Felicitaties aan ABC dat ze eindelijk de moed hebben om te doen wat gedaan moest worden.’ Buiten de studio verzamelden zich intussen enkele demonstranten met borden, waaronder een met de tekst ‘Trump moet nu gaan’.

Vakbonden als de Writers Guild of America (WGA) en Sag-Aftra spraken van een gevaarlijke inperking van de vrijheid van meningsuiting. ‘Schande over degenen in de regering die deze fundamentele waarheid vergeten,’ aldus de WGA in een verklaring. Ook in de reacties onder eerder getoonde Instagram reel van Jimmy Kimmel Live zijn de verschillende kanten te lezen. De één lacht om het annuleren van de show, de ander biedt troostende woorden.

Toekomst van Jimmy Kimmel Live

Volgens ingewijden is Kimmel niet ontslagen. Het netwerk zou in gesprek willen gaan over de voorwaarden voor een eventuele terugkeer. Intussen staat de latenightwereld onder druk door dalende kijkcijfers en de opkomst van streaming. De toekomst van Jimmy Kimmel Live is daarmee hoogst onzeker.

FOTO: RANDY HOLMES BRON: BBC