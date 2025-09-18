Jimmy Kimmel

Latenightshow Jimmy Kimmel geannuleerd na uitspraken Charlie Kirk

Tekst: Evelien Berkemeijer

18/09/2025

De Amerikaanse zender ABC heeft besloten om de populaire latenightshow van Jimmy Kimmel voorlopig stop te zetten. De beslissing volgde op felle kritiek op opmerkingen die Jimmy maakte naar aanleiding van de moord op de conservatieve activist Charlie Kirk.

‘Jimmy Kimmel Live zal voor onbepaalde tijd worden onteigend’, verklaarde een woordvoerder van het Disney-netwerk.

Kritiek op Kirk en Trump van Jimmy Kimmel

In zijn monoloog zei Kimmel maandagavond: ‘De Maga Gang probeert wanhopig deze jongen die Charlie Kirk heeft vermoord te karakteriseren als iets anders dan een van hen en doet er alles aan om er politieke punten mee te scoren.’ Hij hekelde ook de vlaggen die halfstok werden gehangen en bespotte president Donald Trump: ‘Dit is niet hoe een volwassene rouwt om de moord op iemand die hij een vriend noemt. Dit is hoe een vierjarige rouwt om een goudvis.’ Kort na de bekendmaking van zijn schorsing verliet Kimmel zonder commentaar de studio in Los Angeles. Fans die voor de opname stonden te wachten, reageerden teleurgesteld. ‘Vrijheid van meningsuiting. Hij deelde zijn mening en wordt geannuleerd. Voor mij is dat bizar,’ zei een van hen tegen de BBC.

Tekst gaat verder onder post.

Omroepen en toezichthouder grijpen in

Nexstar Media, een van de grootste eigenaars van lokale stations, kondigde aan Jimmy Kimmel Live ‘voor de nabije toekomst, te beginnen met de show van vanavond’ niet meer uit te zenden. Volgens Nexstar waren de opmerkingen van Jimmy Kimmel ‘beledigend en ongevoelig’ en niet representatief voor hun gemeenschappen. Ook Sinclair, de grootste ABC-gelieerde groep, volgde dit voorbeeld en vervangt de show vrijdag door een herdenkingsprogramma voor Kirk.

Tekst gaat verder onder post.

Brendan Carr, de door Trump aangestelde voorzitter van de Federal Communications Commission, prees het besluit en noemde Jimmy zijn optreden ‘het ziekste gedrag mogelijk’. Hij benadrukte dat omroepen een publieke licentie hebben en dus een verantwoordelijkheid dragen. Het enige Democratische FCC-lid Anna Gomez reageerde daarentegen kritisch en waarschuwde voor censuur.

Politieke steun en protest

President Trump vierde de schorsing openlijk en noemde het ‘geweldig nieuws voor Amerika’. Op sociale media schreef hij: ‘De kijkcijfers van Jimmy Kimmel Show zijn GEANNULEERD. Felicitaties aan ABC dat ze eindelijk de moed hebben om te doen wat gedaan moest worden.’ Buiten de studio verzamelden zich intussen enkele demonstranten met borden, waaronder een met de tekst ‘Trump moet nu gaan’.

Tekst gaat verder onder post.

Vakbonden als de Writers Guild of America (WGA) en Sag-Aftra spraken van een gevaarlijke inperking van de vrijheid van meningsuiting. ‘Schande over degenen in de regering die deze fundamentele waarheid vergeten,’ aldus de WGA in een verklaring. Ook in de reacties onder eerder getoonde Instagram reel van Jimmy Kimmel Live zijn de verschillende kanten te lezen. De één lacht om het annuleren van de show, de ander biedt troostende woorden.

Toekomst van Jimmy Kimmel Live

Volgens ingewijden is Kimmel niet ontslagen. Het netwerk zou in gesprek willen gaan over de voorwaarden voor een eventuele terugkeer. Intussen staat de latenightwereld onder druk door dalende kijkcijfers en de opkomst van streaming. De toekomst van Jimmy Kimmel Live is daarmee hoogst onzeker.

FOTO: RANDY HOLMES BRON: BBC

Uit andere media

Party Inauguratie Robèrt Van Beckhoven als 36ste Svh Meesterijsbereider

Robèrt van Beckhoven na liefdesbreuk: “Robèrt is gelukkig”

Vorige week werd Robèrt van Beckhoven geïnaugureerd als 36e SVH Meesterijsbereider. De Meesterproef die daaraan voorafging vond plaats in een pittige periode in zijn leven; na twintig jaar was Robèrt plots weer vrijgezel. Nu, vier maanden later, praat Party met het ’Heel Holland Bakt’-jurylid over zijn behaalde titel én hoe hij in het leven staat…
Weekend Monique Westenberg

Monique Westenberg herdenkt Joke Bruijs: ‘Ooit de verloofde van mijn vader’

De Nederlandse actrice en zangeres Joke Bruijs is op 73-jarige leeftijd overleden. Zij leed al geruime tijd aan de ziekte van Parkinson. Haar overlijden volgt slechts drie dagen na dat van haar ex-man, Gerard Cox. Vanuit heel Nederland wordt zij herdacht, onder meer door Monique Westenberg.
Vriendin Déze 4 sterrenbeelden onthouden alles

Déze 4 sterrenbeelden onthouden alles

Het klinkt heel handig om alles te onthouden en vier sterrenbeelden halen daar ook zeker hun voordeel uit. Maar pas op: alle negatieve dingen zullen zij ook niet snel vergeten. 
Sante AI

Zo vraag je chatGPT effectief om hulp

Een chatbot is niet alleen handig als vraagbaak of brainstormpartner, wereldwijd gebruiken steeds meer mensen ChatGPT ook als voedingscoach of sportinstructeur, en soms zelfs als therapeut bij levensvraagstukken.
Evelien Berkemeijer

Evelien is online redacteur voor Weekend, Party en Royalty en heeft haar telefoon vastgeplakt aan haar hand. Wanneer ze opkijkt van sociale media, dan meestal naar haar poes Pluis (die een eigen Tiktok heeft).

Meer van Evelien