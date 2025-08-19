Matt Damon bijna gestikt tijdens etentje met Jimmy Kimmel

Tekst: Dunya Diercks

Matt Damon kwam ooit gezellig eten bij talkshowhost Jimmy Kimmel, maar dat etentje werd de acteur bijna fataal, vertelt Jimmy tegen tijdschrift Variety.

Jimmy vertelt dat Matt laat aankwam en berehonger had. De talkshowhost had spareribs gemaakt en die vielen zeer in de smaak bij de acteur, misschien iets té… “Toen verslikte hij zich in een ribbetje. Het zat ongeveer anderhalf uur vast in zijn keel. Zijn broer was er ook en ik zei dat we hem naar het ziekenhuis moesten brengen, want als hij in mijn huis zou overlijden moest ik de rest van mijn leven de cel in. Ik had dit nooit anders kunnen uitleggen dan dat het moord zou zijn geweest.”

‘Brood heeft hem gered’

Jimmy probeerde de heimlichgreep meerdere keren, maar dat mocht niet baten: “Het ribbetje zat al te ver naar beneden”. Terwijl Matt aan het stikken was, zocht Jimmy op YouTube naar een manier om hem uit zijn lijden te verlossen. “We kwamen er uiteindelijk achter dat kleine hapjes brood de manier was om dat ribbetje richting zijn maag te duwen. Brood heeft hem gered.”