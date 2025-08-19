Jimmy Kimmel Matt Damon Gettyimages 1477406237

Matt Damon bijna gestikt tijdens etentje met Jimmy Kimmel

Tekst: Dunya Diercks

19/08/2025

Matt Damon kwam ooit gezellig eten bij talkshowhost Jimmy Kimmel, maar dat etentje werd de acteur bijna fataal, vertelt Jimmy tegen tijdschrift Variety.

Jimmy vertelt dat Matt laat aankwam en berehonger had. De talkshowhost had spareribs gemaakt en die vielen zeer in de smaak bij de acteur, misschien iets té… “Toen verslikte hij zich in een ribbetje. Het zat ongeveer anderhalf uur vast in zijn keel. Zijn broer was er ook en ik zei dat we hem naar het ziekenhuis moesten brengen, want als hij in mijn huis zou overlijden moest ik de rest van mijn leven de cel in. Ik had dit nooit anders kunnen uitleggen dan dat het moord zou zijn geweest.”

Lees ook: Zoontje (7) van talkshowhost Jimmy Kimmel voor de derde keer aan hart geopereerd

‘Brood heeft hem gered’

Jimmy probeerde de heimlichgreep meerdere keren, maar dat mocht niet baten: “Het ribbetje zat al te ver naar beneden”. Terwijl Matt aan het stikken was, zocht Jimmy op YouTube naar een manier om hem uit zijn lijden te verlossen. “We kwamen er uiteindelijk achter dat kleine hapjes brood de manier was om dat ribbetje richting zijn maag te duwen. Brood heeft hem gered.”

LEES OOK

Berdien Stenberg reageert op kritiek Max Orkest: ‘Ik legde mijn hoofd op het hakblok’
‘Ketaminekoningin’ zal schuld bekennen in zaak Matthew Perry
Yolanthe Cabau: van armoede naar zelf miljoenenvilla kopen
Marius Borg Høiby vervolgd voor vier verkrachtingen

Uit andere media

Dunya Diercks

Dunya is een jaar of tig geleden afgestudeerd als journalist en heeft vele jaren gewerkt als (entertainment)journalist voor o.a. De Telegraaf, pagina Privé, het AD, Shownieuws, Novum Nieuws, Hart van Nederland en Weekend. Ook is ze samensteller en redacteur van de tweewekelijkse Audax-entertainmentnieuwsbrief Showbuzz. Dunya houdt van bankzitten™, samosa’s, mimosa’s en (bijna alle) dieren. Vooral –‘lastige’ - katten hebben haar interesse: ze is tevens gediplomeerd kattengedragstherapeut.

Meer van Dunya