Zoontje (7) van talkshowhost Jimmy Kimmel voor de derde keer aan hart geopereerd

Billy, de 7-jarige zoon van de Amerikaanse talkshowhost Jimmy Kimmel, heeft opnieuw een openhartoperatie ondergaan. Het is de derde keer dat de jongste zoon van de presentator aan zijn hart moest worden geopereerd. In een bericht op Instagram schrijft Kimmel dankbaar te zijn dat de operatie goed gegaan is.

“Dit weekend heeft onze jongen Billy zijn derde (van drie, hopen we) openhartoperatie ondergaan. We zijn deze ervaring ingegaan met veel optimisme en bijna evenveel angst, en kwamen naar buiten met een nieuwe hartklep in een gelukkig, gezond kind”, beschreef Kimmel. In het bericht bedankte hij ook de artsen, verpleegsters en ander medewerkers van het Children’s Hospital Los Angeles.

Aangeboren hartafwijking

De zoon van Kimmel en zijn vrouw scenarioschrijfster Molly McNearny werd in 2017 geboren met een aangeboren hartafwijking. Bij zijn bericht deelde Kimmel een foto van zoon Billy die zichtbaar moe, maar lachend in een ziekenhuisbed ligt.