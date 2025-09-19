Arjen Lubach pakt uit met Disney-parodie na schrappen Jimmy Kimmel

Arjen Lubach kon het donderdagavond in LUBACH niet laten om te reageren op het stopzetten van Jimmy Kimmels talkshow in de VS. Dat deed hij met een satirische compilatie van Disney-klassiekers.

Moord op Charlie Kirk

De Amerikaanse presentator werd door zender ABC, onderdeel van Disney, van de buis gehaald na opmerkingen over de moord op activist Charlie Kirk. President Donald Trump applaudisseerde het besluit. Volgens Arjen probeert Trump iedereen die hem bekritiseert het zwijgen op te leggen. “Trump bezig is iedereen die kritiek heeft de mond te snoeren. Trump heeft al die bedrijven in zijn zak en zelfs het grote Disney is als de dood voor Trump,” aldus de cabaretier.

Daarna volgde een satirische compilatie waarin Disney-klassiekers een opvallende wending kregen. Zo zingen Timon en Pumba niet langer Hakuna Matata, maar Hakuna MAGA-ta. In Beauty and the Beast verklaart Belles vader ineens dat hij zijn dochter aantrekkelijk vindt, en Aladdin wordt tijdens een liefdesliedje voor Jasmine ruw opgepakt door de Amerikaanse immigratiedienst ICE.

Ook Encanto moest eraan geloven: We don’t talk about Bruno werd in Arjens versie We don’t talk about Jeffrey, een knipoog naar Trumps banden met de veroordeelde miljardair Jeffrey Epstein. Tot slot probeerde de prins uit The Little Mermaid Ariël ‘by the pussy’ te grijpen, een directe verwijzing naar Trumps beruchte uitspraak over vrouwen.

