Frits Jansma (74), bekend als barman JP in Onderweg Naar Morgen, overleden

Tekst: Evelien Berkemeijer

Acteur Frits Jansma is op 74-jarige leeftijd overleden.

De geliefde acteur werd bij het grote publiek vooral bekend als de altijd goedlachse barman JP in Onderweg Naar Morgen. Collega’s reageren geschokt en delen warme herinneringen aan Frits Jansma, die een lange en veelzijdige carrière achterlaat.

Geliefd gezicht in Onderweg naar morgen

Voor veel kijkers was Frits Jansma onlosmakelijk verbonden met zijn rol als barman JP. Jarenlang was Frits een vast gezicht in Onderweg naar morgen, de populaire soap die zeventien jaar op televisie te zien was. Zijn personage bracht lucht, humor en herkenbaarheid in de serie en groeide uit tot een publiekslieveling.

Collega deelt verdrietig nieuws

Het nieuws van zijn overlijden werd bekendgemaakt door oud-collega Dennis Overeem, die in de serie Bram speelde. Op sociale media schrijft Dennis: ‘Lieve collega Frits Jansma is overleden. Wat een genot om met je te werken bij ONM, wat een mooie tijd. Rust zacht.’

Van ontwerper naar acteur

Frits werd geboren in Krommenie en begon zijn carrière niet direct als acteur. Hij studeerde mode aan de Stadsacademie voor Toegepaste Kunsten in Maastricht en vervolgde zijn opleiding aan de Jan van Eyck Academie. In eerste instantie werkte hij als decor- en kostuumontwerper in het theater, onder meer bij Theatergroep De Appel in Den Haag.

Veelzijdige loopbaan op televisie en in film

Later maakte Frits de overstap naar acteren. In de jaren tachtig was hij te zien in kleinere rollen in films en series, waaronder Amsterdamned en De Johnsons, waarna zijn doorbraak volgde met Onderweg naar morgen. Ook speelde hij bijrollen in Oppassen!!!, Vrienden voor het leven, Pleidooi, Vrouwenvleugel, Flodder en Toen was geluk heel gewoon.

Met zijn overlijden verliest de Nederlandse televisie een markant en geliefd gezicht. Zijn warme uitstraling en vakmanschap zullen bij collega’s en kijkers nog lang blijven hangen.