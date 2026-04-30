Martien Meiland emotioneel na botsing met regiobus

Tekst: Evelien Berkemeijer

Martien Meiland en zijn dochter Montana zijn betrokken geraakt bij een botsing met een regiobus.

De twee zaten in Montana’s bus toen ze van achteren werden aangereden. De klap zorgde voor flinke materiële schade, waaronder een zwaar beschadigde voorruit. Vermoedelijk was de buschauffeur door de hitte even afgeleid door de airco. Martien Meiland reageert nu per telefoon.

Flinke klap

Martien wilde niet voor de camera reageren, maar deed telefonisch wel zijn verhaal bij Shownieuws. Hij vertelt hoe hij de botsing beleefde: ‘Je zit in de riem en die riem drukt helemaal op je borstkas. Nou meid, je weet niet wat je meemaakt. Ik had ook geen idee dat er een bus achter ons zat. Montana keek in haar zijspiegel en die zegt: ‘Pap, het is een heel grote bus.’’

Chauffeur stond te trillen

Na de botsing kwam de chauffeur naar Martien toe. ‘Op een gegeven moment stond er een jongeman naast mij en ik deed het raampje open, maar ik had helemaal niet het idee dat dat de chauffeur was. Die begon op een gegeven moment helemaal te trillen en toen zei ik: ‘Oh kind, ben jij de chauffeur van de bus?’ ‘Ja’, zegt hij.’

Martien schiet vol

Het ongeluk heeft veel indruk gemaakt op Martien. ‘Nou, ik kan er gewoon helemaal emotioneel weer van worden. Het was heftig, heftig. Ik heb vannacht ook heel slecht geslapen, want omdraaien deed allemaal zeer, maar dan denk ik: er zijn ergere dingen en ik vond het ook voor de buschauffeur vervelend.’ In de ochtend ging het volgens Martien wel weer beter.