Charlie’s Angels-actrice Cheryl Ladd open over strijd tegen agressieve borstkanker

Tekst: Denise Delgado

Cheryl Ladd heeft bekendgemaakt dat ze is behandeld voor borstkanker. De 74-jarige actrice, bekend van ‘Charlie’s Angels’, vertelde tijdens een panel met oud-collega’s Jaclyn Smith en Kate Jackson dat het om een agressieve vorm ging.

Moeilijke weg

De diagnose kwam hard binnen, vertelde Cheryl. Volgens haar volgde daarna een zware periode. “Het is altijd een schok, en bij mij was het een agressieve vorm”, zei ze. “Het was een lange, moeilijke weg.”

Steun van andere Angels

Tijdens haar behandeling kreeg ze steun van Jaclyn en Kate, die allebei eerder ook borstkanker hebben gehad. Cheryl had onder meer te maken met haaruitval door chemotherapie. “Ik had fantastische artsen. Maar ik was wel een hele tijd kaal. Het was een nederige ervaring.” Jaclyn sprong daarop meteen bij en stuurde haar pruiken op. “Ze was zo moedig.”

Het drietal gebruikte het moment ook om aandacht te vragen voor het belang van controles. Kate benadrukte dat mensen niet bang moeten zijn om een mammogram te laten maken. “Vroege opsporing is de sleutel”, zei Jaclyn. “Elke minuut telt.”

Charlie’s Angeles Reunion: Kate Jackson, Jaclyn Smith en Cheryl Ladd

Charlie’s Angels was van 1976 tot 1981 op televisie te zien en draaide om drie vrouwelijke privédetectives in Los Angeles. Cheryl speelde in de serie de rol van Kris Munroe. Later verschenen er ook meerdere filmversies van het verhaal.

Bron: USA Today