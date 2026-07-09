Grey’s Anatomy-ster Patrick Dempsey breekt stilte over bijdragen aan Amerikaanse politiek

Tekst: Evelien Berkemeijer

Patrick Dempsey stelt zich niet kandidaat voor de Amerikaanse politiek.

De acteur, bekend als Dr. Derek Shepherd uit Grey’s Anatomy, werd genoemd als mogelijke Democratische vervanger als Graham Platner zich zou terugtrekken. Patrick Dempsey maakte woensdag duidelijk dat hij die stap niet zet, hoewel hij de mogelijkheid de afgelopen dagen wel heeft overwogen.

Dempsey ziet af van politieke stap

‘Ik bleef terugkomen op één vraag: wil ik echt in het Congres dienen? Na lang nadenken realiseerde ik me dat het antwoord nee is,’ schreef Patrick in een opiniestuk in de Portland Press Herald. ‘Niet omdat publieke dienstverlening niet eervol is – dat is het absoluut wel. Maar omdat ik geloof dat ik effectiever kan bijdragen vanuit het leven dat ik al heb opgebouwd,’ voegde hij eraan toe.

Onrust rond Democratische kandidaat

De aankondiging komt op een moment dat Platner overweegt zich terug te trekken uit de race na een nieuwe beschuldiging van seksueel misbruik, die hij ontkent. Zelfs trouwe aanhangers in het Congres hebben hun steun ingetrokken. In een peiling van Tavern Research werd Patrick al genoemd als mogelijke kandidaat, naast onder anderen Troy Jackson en Nirav Shah.

Andere namen circuleren in Maine

Jackson diende dinsdag documenten in om te onderzoeken of hij Platner kan vervangen. Ook Shenna Bellows zei dat ze ‘serieus zou overwegen om zich kandidaat te stellen’ als Platner zich terugtrekt. Daarnaast hebben Shah, Valli Geiger en Ryan Fecteau interesse getoond in de zetel, maar zij hebben nog geen campagne bevestigd.

Focus op het Dempsey Center

Patrick zegt dat hij vooral via het Dempsey Center, zijn non-profitorganisatie voor kankerpatiënten, verschil wil blijven maken. ‘Het Dempsey Center heeft me laten zien wat er mogelijk is als mensen hun verschillen opzij zetten en zich richten op het helpen van elkaar’, schreef hij. ‘Niemand vraagt op wie je hebt gestemd voordat ze steun aanbieden. Dat is het Amerika dat ik ken. Dat is wat ik wil zien in de leider die we naar de Senaat sturen.’

Wist je dat Dotan in Grey’s Anatomy te horen was?

BRON: NBC NEWS