Ex-monteur na frustratie Max Verstappen: ‘Teleurstellend’

Tekst: Evelien Berkemeijer

Calum Nicholas begrijpt goed dat Max Verstappen na de Grand Prix van Groot-Brittannië teleurgesteld was over de problemen met Red Bull. De voormalig Red Bull Racing-monteur en huidig ambassadeur ziet vooral een technische kwestie die het team zo snel mogelijk moet oplossen.

De reactie van Max Verstappen na de kwalificatie en de race voedde opnieuw de speculaties over zijn toekomst. Op de achtergrond speelden geruchten over gesprekken met McLaren al het hele weekend een rol. Ook verhalen over twee kampen binnen Red Bull: kamp Verstappen en kamp Oostenrijk, zorgden ervoor dat de geruchtenstroom bleef aanhouden.

Nicholas ziet technisch probleem

Nicholas richt zich vooral op de technische kant van het verhaal en gaat niet in op de woorden van Max. ‘Dit is een teleurstellende manier om een race te beëindigen’, zegt hij in de Talking Bull-podcast. ‘Ik denk dat het een vergelijkbaar probleem is als het probleem dat we tijdens de kwalificatie in Oostenrijk hadden. Laurent maakte heel duidelijk dat het nu aan ons is om een oplossing te vinden’, vervolgt hij, verwijzend naar de excuses van Laurent Mekies. ‘Het is één ding om het probleem te begrijpen, maar het draait uiteindelijk om het vinden van een oplossing en die ook daadwerkelijk door te voeren. Alleen dan kunnen we weer vooruitkijken en ons richten op hoe we de rest van het seizoen verder kunnen bouwen’, aldus Nicholas.

Red Bull moet vooruitkijken

Hoewel Nicholas begrijpt dat er overeenkomsten zijn met het probleem in Oostenrijk, verklaarde Mekies na afloop van de race dat het om een ander probleem ging. ‘Het is niet iets waar je je zorgen over wilt maken: de consistentie, de aerodynamica en al dat soort zaken. Dit is simpelweg een probleem waar we tegenaan zijn gelopen. We moeten een oplossing implementeren en vervolgens weer vooruitkijken’, zegt Nicholas. De ambassadeur negeert de boordradio van Max daarbij maar even, want door het gebliep was amper te verstaan wat hij zei, al kon iedereen wel raden hoe groot de frustratie was.

Vergelijking met 2014

Nicholas plaatst de problemen ook in een bredere context. ‘Als we het toch over de betrouwbaarheid in de paddock hebben, dan is dat een interessant onderwerp. Ik herinner me nog goed hoe het er in 2014 aan toeging. Dat was de laatste keer dat we te maken kregen met zulke ingrijpende reglementswijzigingen. Destijds hadden teams op en neer door het veld veel moeite met de betrouwbaarheid. Eigenlijk zien we nu hetzelfde gebeuren.’ Daarmee schaart hij de problemen van Red Bull enigszins onder de kinderziektes die horen bij het eerste jaar onder de 2026-regels.

Vertrouwen in snelle oplossing

De voormalig monteur heeft wel het gevoel dat teams tegenwoordig beter zijn geworden in het opvangen van technische tegenslagen. ‘Toch is de betrouwbaarheid door het hele startveld een uitdaging geweest, precies zoals je kunt verwachten bij een nieuw technisch reglement. Als je mij vooraf had verteld dat we problemen zouden krijgen met één onderdeel van de auto – of dat nu de motor, de versnellingsbak, de carrosserie of de achtervleugel zou zijn – dan had ik je direct kunnen vertellen welke ik het liefst zou kiezen’, zegt Nicholas.

Ondanks de waarschuwing van Pierre Waché dat de ontwikkeling voor 2027 ook snel zal beginnen, verwacht Nicholas dat Red Bull dit probleem kan oplossen. ‘Ik denk dat dit een probleem is waarvoor we een oplossing zullen vinden. We zullen iets kunnen implementeren en daarna gewoon weer vooruitkijken. Zoals ik al zei, is het teleurstellend. We willen niet dat hetzelfde probleem zich de ene week voordoet en vervolgens direct de week erna opnieuw optreedt. Maar helaas hoort dat soms bij de autosport; dat is nu eenmaal de aard van het racen.’

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Bron: GPblog NL