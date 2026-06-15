‘Voor Kimi van Kim’: Kim Kardashian geeft Formule 1’s Antonelli zijn gestolen handdoek terug

Tekst: Evelien Berkemeijer

Kim Kardashian heeft de handdoek van Kimi Antonelli teruggegeven nadat een video uit Monaco viraal ging. De realityster pakte tijdens de podiumceremonie de handdoek die voor de winnaar klaar lag en gebruikte die om haar gezicht af te vegen.

De 45-jarige Kim Kardashian was afgelopen weekend in Monaco aanwezig om Lewis Hamilton te steunen. De zevenvoudig F1-wereldkampioen wordt sinds begin dit jaar in verband gebracht met Kim. De geruchten bleven ook richting het raceweekend in Barcelona onderwerp van gesprek, zeker omdat haar eerdere aanwezigheid, waaronder het moment dat ze Kimi Antonelli zijn handdoek pakte, viraal ging.

Video uit Monaco gaat viraal

Tijdens de podiumceremonie liep Kim langs de kist waar Kimi Antonelli na de race zijn helm kon neerleggen. Daar lag ook de handdoek van de 19-jarige leider in het wereldkampioenschap, die zijn vijfde race op rij won in Monaco en zijn voorsprong op de wereldkampioen uitbouwde naar 66 punten. Kim pakte de handdoek en wreef ermee over haar gezicht, waarna de beelden snel rondgingen op sociale media.

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Kim Kardashian caminhando pelo paddock após o pódio do Grand Prix de Mônaco. pic.twitter.com/b0BrqONCb9 — Access Kardashian (@accesskardash) June 8, 2026

Mercedes speelt in op de grap

Mercedes haakte daarna snel in op de ontstane meme. Tijdens een fotoshoot voor een teampartner verscheen een video waarin Kimi zijn handen waste, zich naar de camera draaide en vroeg: ‘Hé, heb je mijn handdoek gezien?’ Op donderdag ging de grap verder, toen Mercedes opnieuw een video plaatste waarin Kimi zei dat hij nog altijd naar zijn handdoek zocht. Ook tijdens de officiële FIA-persconferentie voor de Grand Prix van Barcelona-Catalonië kwam het onderwerp voorbij. Op de vraag of de handdoek al terecht was, antwoordde Kimi: ‘Nee, ik zoek hem nog steeds.’

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Cadeau met lint in Barcelona

Na de tweede vrije training op het Circuit de Barcelona-Catalonië kreeg het verhaal een vervolg. Tv-camera’s legden vast hoe een Mercedes-teamlid een witte handdoek met een cadeaulint vasthield terwijl Kimi uit zijn auto stapte. Op de handdoek stond in zwarte letters geborduurd: ‘Voor Kimi van Kim.’ Kort daarna plaatste het Instagram-account van Kimi een video waarin hij opnieuw vroeg: ‘Waar is mijn handdoek?’, waarna hij het cadeau kreeg, om zijn nek hing en zei: ‘Dankjewel Kim!’

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Hamilton weet van niets

In een andere video van F1 vroeg Kimi aan een teamlid of de handdoek echt van Kim was. Het antwoord luidde: ‘Die is inderdaad van haar!’ Daarmee kwam een einde aan een opmerkelijk verhaal dat ook Lewis Hamilton bereikte. Toen de wereldkampioen donderdag werd gevraagd of hij Kimi kon helpen zijn handdoek te vinden, reageerde hij eerst verward. Nadat hem werd verteld dat Kim de handdoek had meegenomen, zei hij: ‘Ik weet er niets van.’ Na de race in Monaco sprak Lewis wel positief over de aanwezigheid van Kim en noemde hij het ‘geweldig’ dat ze erbij was.

Over de relatie van Kim en Lewis: