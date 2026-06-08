Híerom krijgt Kim Kardashian zóveel kritiek na de Grand Prix van Monaco

Tekst: Ruth Smeets

Hoewel Formule 1-coureur Kimi Antonelli met vlag en wimpel de Grand Prix van Monaco won, ging er na afloop minstens evenveel aandacht naar Kim Kardashian. De realityster was voor het eerst aanwezig bij een Formule 1-race en wist zich meteen in de kijker te spelen.

Dat kwam niet alleen door haar opvallende verschijning in het prinsdom. Ook haar omgang met de bekende interviewer Martin Brundle zorgde voor heel wat reacties bij Formule 1-fans.

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Opvallend debuut in de Formule 1

Kim Kardashian, sinds een paar maanden de vriendin van coureur Lewis Hamilton, maakte afgelopen weekend haar eerste opwachting bij een Formule 1-race. Al op zaterdag werd haar aankomst breed uitgemeten, en ook op zondag was ze nadrukkelijk aanwezig. Voor de race verscheen Kim in een crèmekleurige jurk van Gucci, nadat ze een dag eerder nog jeans met een simpel topje droeg.

Hamilton stuurt kushandje vanaf het podium

Voor Hamilton werd het in Monaco een succesvolle race. De zevenvoudig wereldkampioen reed met zijn Ferrari naar de tweede plaats en mocht daardoor mee het podium op. Van daaruit blies de Brit een kushandje richting Kim, die tussen de Ferrari-crew stond en het moment met haar telefoon filmde. Even later kreeg ze ook nog een champagnedouche, waarbij winnaar Kimi Antonelli een handje hielp.

Kim wordt weggehaald uit het feestgedruis

De actie zorgde meteen voor beweging in haar entourage. Er werd een paraplu boven Kim geopend en meerdere mensen begeleidden haar weg van het podiumfeest. Later was te zien dat ze een handdoek nodig had om zichzelf en haar jurk weer wat toonbaar te maken. Of Kim zelf even hard kon lachen om het moment, bleef onduidelijk.

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Kritiek na reactie op Martin Brundle

Toch was het vooral een ander moment dat voor kritiek zorgde. Martin Brundle, de bekende paddockinterviewer die vaak coureurs, medewerkers en beroemd publiek aanspreekt tijdens Formule 1-weekenden, probeerde Kim kort iets te vragen. Toen hij informeerde hoe het met haar ging, draaide ze haar hoofd weg. ‘Normaal gesproken praten de mensen even kort met ons’, reageerde Martin droog. Daarna besloot hij: ‘Oké, Kim en Khloé praten vandaag blijkbaar niet.’

Fans noemen houding onbeleefd

Op sociale media viel die houding niet goed. Verschillende Formule 1-fans noemden Kim en haar zus Khloé onbeleefd. Anderen vonden dat Kim weinig gevoel toonde voor de Formule 1-cultuur. Daarbij klonk ook: ‘Ze hebben geen idee wie Martin Brundle is, en dat is jammer.’ Zo werd haar eerste F1-weekend niet alleen een mediashow, maar ook meteen een bron van stevige kritiek.